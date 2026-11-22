Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά στο Φάληρο και προηγήθηκε 0-1 και 1-2, αλλά από κει και πέρα ο Ολυμπιακός ήταν ασταμάτητος! Αφού ισοφάρισε με τη διαστημική γκολάρα του Ζότα, μετέτρεψε στο 2ο ημίχρονο σε «ερυθρόλευκο» πάρτι για το τελικό 6-2! Μπέιλι (2), Σιπιόνι, Ζότα, Μάριους, Γκονζάλες οι σκόρερς.

Από τα «ζόρια» στο απόλυτο «πάρτι». Ο Ολυμπιακός βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ από τον αξιόμαχο Ηρακλή αλλά τελικώς έκανε το 2-2 του πρώτου μέρους 6-2. Αποβλήθηκε ο κόουτς Ματσάρι και χτύπησε ο Μπέιλι που έβαλε 2 γκολ στον αγώνα και είχε και ασίστ.

Ολυμπιακός – Ηρακλής: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η διάταξη του γηπεδούχου Ολυμπιακού με βασικό τον Σιπιόνι ήταν ως εξής: Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Σιπιόνι και Φρόιλερ. Τριάδα πίσω από τον φορ Μάριους με Μπέιλι, Ζότα και Φορτούνη.

Οι 11 του Ηρακλή από την άλλη – ο οποίος είχε διάταξη στο 3-4-3 με τους Μπαρσένας, Ζούλιεβιτς και Λόπες τριάδα στην επίθεση ήταν: Αθανασιάδης, Βούρος, Μαγκάνα, Λάουριτσεν, Σόρια, Γκόμες, Σουρλής, Κράινζ, Μπαρσένας. Λόπες και Ζούλιεβιτς.

Εξαιρετικός Ζούλιεβιτς με 2 γκολ, «απάντησε» 2 φορές ο Ολυμπιακός για το 2-2

Το πρώτο 45λεπτο είχε εξαιρετικό ρυθμό και4 γκολ στο σύνολό του. Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο πιεστικός ωστόσο ο Ηρακλής παρότι έχασε τον Μπαρσένας πολύ νωρίς με τραυματισμό έβγαλε 2 πολύ ωραίες και οργανωμένες επιθέσεις με τον Ζούλιεβιτς να τις τελειωνει εξαιρετικά και να βάζει 2 γκολ και τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει σε 1-1 και μετά σε 2-2.

Αρχικά στο 23' ήρθε το 0-1. Πολύ καλή επίθεση ο Γηραιός με τον Ζούλιεβιτς να κάνει το τελείωμα για το 0-1 μετά την πάσα του Λόπες. Ο Ολυμπιακός είδε στο 26ο λεπτό τον Σιπιόνι να εξαπολύει μία σουτάρα από απόσταση για το 1-1. Στο 39’ ο Ηρακλής έχοντας ξανά πρωταγωνιστές της φάσης τους Λόπες και Ζούλιεβιτς (δημιουργός και σκόρερ) έκανε το 1-2. Αρχικά υπήρξε υπόδειξη οφσάιντ σε αλλά σε 2ο χρόνο ελέγχθηκε η φάση (όπως είχε γίνει στο 0-1) και το γκολ μέτρησε.

Ο Ολυμπιακός ωστόσο αντέδρασε ξανά και με φοβερο ξεπέταγμα και βολέ του Ζότα στο 45+ έκανε το 2-2 για να πάνε οι 2 ομάδες ισόπαλες στο ημίχρονο και ενώ 2 φορές υπήρξαν εστίες έντασης στο παιχνίδι. Μία μετά το 1-2 στον πάγκο του Ηρακλή και μία μετά το πέρας του πρώτου μέρους ανάμεσα στους παίκτες των 2 ομάδων.

Νέα ένταση και αποβολή Ματσάρι, γκολ ποιότητας ο Μπέιλι για το 3-2 και 4-2 ο Μάριους

Πριν καν φτάσουμε στο 51ο λεπτό υπήρξε και άλλη αποβολή για τον Ηρακλή και τον πάγκο του. Αυτή τη φορά ήταν ο Ματσάρι που είδε κόκκινη και ενώ είχε προηγηθεί και μία μίνι ένταση με τον Σάλιακα. Ο Ιταλός και έμπειρος τεχνικός έφυγε έξαλλος για τα αποδυτήρια.

Στο 54ο λεπτό ο Ολυμπιακός βρήκε και τρίτο γκολ έπειτα από πολύ καλή ατομική ενέργεια και σουτ του Μπέιλι για να γίνει έτσι το 3-2. Στο 58ο λεπτό ο Μπέιλι έφτιαξε τη φάση για τον Μάριους που μπήκε με δύναμη στη φάση και από κοντά έκανε το 4-2.

Το 5-2 ο Μπέιλι μετά από επανάληψη πέναλτι και στη συνέχεια χτύπησε και αποχώρησε, το 6-2 ο Γκονζάλες

Στο 80ό λεπτό ο Μπέιλι εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 5-2 υπέρ του Ολυμπιακού μετά από επανάληψη της εκτέλεσης που είχε χτυπήσει ο Ζότα και είχε βγάλει ο Αθανασιάδης. Το πέναλτι δόθηκε έπειτα από εξέταση στο VAR και δόθηκε για χέρι του Μαγκάνα που το είχε υψωμένο και έτσι έκοψε σουτ του Σα. Το παιχνίδι είχε και άλλο γκολ. Στο 83’ ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα και ο νεοεισελθών Γκονζάλες με κεφαλιά από κοντά έκανε το 6-2 που ήταν και το τελικό σκορ.

MVP: Ο Ζότα με τον Μπέιλι. Ο Πορτογάλος για το 2-2 πριν κλείσει το πρώτο μέρος και ο Τζαμαϊκανός για το ωραίο γκολ του και για το ότι δημιούργησε τηφάση του 4-2. Ο Μπέιλι έκανε και το 5-2 προτού χτυπήσει.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Σιπιόνι θα μπορούσε παραπάνω πράγματα αλλά έχει βάλει γκολάρα στο 1-1. Οι Λόπες και Ζούλιεβιτς ήταν μέσα στις φάσεις των 2 γκολ του Ηρακλή. Ειδικά ο Σλοβάκος έκανε διαφορά για τον Ηρακλή.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η άμυνα του Ολυμπιακού. Όλη και ειδικά στο πρώτο μέρος. Από τον Ρέτσο, τον Πιρόλα, τον Τικνιζάν έως και τον Σάλιακα. Με ευθύνη στις φάσεις των 2 γκολ του Ηρακλή.

Η ΓΚΑΦΑ: Εδώ μπορεί να μπει και η φάση του 0-1 για τον Ολυμπιακό και η φάση του 4-2 για τον Ηρακλή. Με κομβικότατη ευθυνη στις άμυνες των 2 ομάδων.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης πρακτικά στις δύσκολες φάσεις σε πρώτο χρόνο δεν είχε καμία εύστοχη απόφαση και ακόμα και σε 2ο αμφισβητήθηκε και από τις 2 ομάδες που είχαν σημαντικά παράπονα. Ο Ματσάρι ήταν έξαλλος για την αποβολή του ενώ ο εν λόγω ρέφερι δεν είδε σε πρώτο χρόνο το χέρι – πέναλτι του Ηρακλή Έλεγχος υπήρξε και στα 2 γκολ του Ηρακλή που μέτρησαν ενώ στο πέναλτι που πήρε πίσω έκρινε βλέποντας τη φάση στο VAR ότι πριν από το τράβηγμα του Βούρου στον Πιρόλα υπήρξε σπρώξιμο του Ρέτσου. Δεν διαχειρίστηκε γενικά καλά το ματς.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο μέρος αλλά στο β’ ημίχρονο κυριάρχησε για το τελικό 6-2 και ενώ θα μπορούσε να είχε βάλει και άλλα γκολ. Κρατά σίγουρα αυτό το σπουδαιότατο «τρίποντο».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Τικνιζάν (46’ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Σιπιόνι, Φρόιλερ (67’ Σα), Μπέιλι (82’ Ρόκα), Ζότα (82’ Γκονζάλες), Φορτούνης (67’ Ζέλσον), Μάριους.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Αθανασιάδης, Βούρος, Μαγκάνα, Λάουριτσεν, Σόρια (74’ Τσάκλα), Γκόμες, Σουρλής, Κράινζ (65’ Χρομάντα), Μπαρσένας (6’ λ.τρ. Νασιμέντο). Λόπες (74’ Νίζε), Ζούλιεβιτς (65’ Κόλγιτς).