Χωρίς τον προπονητή του σε όλο το δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκε ο Ηρακλής κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς στο 49' αποβλήθηκε ο Βάλτερ Ματσάρι.

Λίγο αφότου ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό με τον Ηρακλή στο Καραϊσκάκης, οι φιλοξενούμενοι έμειναν χωρίς προπονητή. Συγκεκριμένα στο 49' φάνηκε να υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στον Σάλιακα και τον Βάλτερ Ματσάρι με τον Σταύρο Τσιμεντερίδη να αποβάλλει τον Ιταλό προπονητή που έφυγε έξαλλος προς τα αποδυτήρια.