Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα γκολ των Μπέιλι και Μάριους για το 4-2
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Στο 54' ο Ολυμπιακός πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα απέναντι στον Ηρακλή με σκόρερ τον Μπέιλι, ενώ ο Μάριους έκανε το 4-2 στο 58'.
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από τον Ηρακλή, κατάφερε να ισοφαρίσει και στο 54' πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα.
Σκόρερ ο Μπέιλι, ο οποίος με μια ατομική ενέργεια έγραψε το 3-2 βάζοντας μπροστά στο σκορ τους ερυθρόλευκους.
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Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μάριους από κοντά σκόραρε το τέταρτο ερυθρόλευκο τέρμα στο 58' από ασίστ του Μπέιλι.
@Photo credits: INTIME
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