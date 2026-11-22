Στο 54' ο Ολυμπιακός πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα απέναντι στον Ηρακλή με σκόρερ τον Μπέιλι, ενώ ο Μάριους έκανε το 4-2 στο 58'.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από τον Ηρακλή, κατάφερε να ισοφαρίσει και στο 54' πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα.

Σκόρερ ο Μπέιλι, ο οποίος με μια ατομική ενέργεια έγραψε το 3-2 βάζοντας μπροστά στο σκορ τους ερυθρόλευκους.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μάριους από κοντά σκόραρε το τέταρτο ερυθρόλευκο τέρμα στο 58' από ασίστ του Μπέιλι.