Οι δηλώσεις του Λιβάι Γκαρσία για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Ο Λιβάι Γκαρσία ήταν κομβικός για τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον ΟΦΗ και με το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη με 2-0.

Ο ικανότατος επιθετικός του τριφυλλιού μετά το ματς σχολίασε: «Είμαι χαρούμενος για το γκολ που σημείωσα, έπειτα από πολύ καιρό. Είναι κάτι που δουλέψαμε πολύ αυτή την εβδομάδα και χαίρομαι που βρέθηκα εκεί και σκόραρα».

Για το που κρίθηκε το ματς απάντησε: «Όλα έχουν σχέση με τη νοοτροπία. Όταν παίρνεις νίκες, η νίκη γίνεται συνήθεια. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε. Αυτό μας οδηγεί στο να συνεχίσουμε. Η τακτική του προπονητή φυσικά παίζει ρόλο με τις διαφοροποιήσεις που κάνει, αλλά είναι σημαντικό να έχεις νοοτροπία να παίρνεις νίκες».

Για τον Αντίνο: «Η καρδιά μου και το μυαλό μου είναι σ' αυτόν. Πιέσαμε σήμερα για να νικήσουμε και να κάνουμε δώρο στον Αντίνο. Τον σκεφτόμαστε, γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις».