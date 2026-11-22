Καραπαπάς: «Απαγορεύεται ν' αποβληθεί παίκτης του Παναθηναϊκού»
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Η αντίδραση του Κωνσταντίνου Καραπαπά για τη διαιτησία στο Παναθηναϊκός - ΟΦΗ.
Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κωνσταντίνος Καραπαπάς προχώρησε σε μία αιχμηρή ανάρτηση για τη διαιτησία στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.
Με αφορμή τη φάση του Ταμπόρδα με τον Σιέλη, ο Καραπαπάς έγραψε στο instagram: «Νομοθετικό διάταγμα: Απαγορεύεται να αποβληθεί παίκτης του ΠΑΟ (Ταμπόρδα) ακόμα και αν ρίχνει μπουνιές!».
Στη συνέχεια προχώρησε και σε δύο υστερόγραφα.
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Η ανάρτηση του Καραπαπά και η φάση που αναφέρεται
@Photo credits: INTIME
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