Ο Ηρακλής πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό με σκόρερ ξανά τον Άνταμ Ζούλεβιτς.

Ο Ζούλεβιτς είχε ανοίξει το σκορ για τον Ηρακλή στο 23', με τον Σιπιόνι να σκοράρει με βολίδα το 1-1 για τον Ολυμπιακό τρία λεπτά αργότερα.

Ο «Γηραιός», ωστόσο, κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα στο 37' πάλι με τον Ζούλεβιτς. Ο Λόπεθ ήταν πάλι εκείνος που έβγαλε τρομερή κάθετη, ο Ζούλεβιτς εκτέλεσε στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το σημαιάκι του βοηθού σηκώθηκε για οφσάιντ.

Μετά την εξέταση του VAR ωστόσο φάνηκε πως καλυπτόταν με το γκολ να μετράει και το 1-2 για τον Ηρακλή να είναι γεγονός.