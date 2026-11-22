Ολυμπιακός: Οι 11 του Αλγκουαθίλ για το ματς τον Ηρακλή
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Ο Βάσκος τεχνικός πήρε τις αποφάσεις του για τον καταρτισμό της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Φάληρο.
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στον Ηρακλή σε ένα γεμάτο φαληρικό γήπεδο. Η διάταξη των Ερυθρόλευκων για αυτό το ματς της Λίγκας στο Καραϊσκάκη με βασικό τον Σιπιόνι: Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Σιπιόνι και Φρόιλερ. Τέλος τριάδα με Φορτούνη, Μπέιλι και Ζότα πίσω από τον φορ Μάριους.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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