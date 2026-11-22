Ο Βάσκος τεχνικός πήρε τις αποφάσεις του για τον καταρτισμό της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Φάληρο.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στον Ηρακλή σε ένα γεμάτο φαληρικό γήπεδο. Η διάταξη των Ερυθρόλευκων για αυτό το ματς της Λίγκας στο Καραϊσκάκη με βασικό τον Σιπιόνι: Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Σιπιόνι και Φρόιλερ. Τέλος τριάδα με Φορτούνη, Μπέιλι και Ζότα πίσω από τον φορ Μάριους.