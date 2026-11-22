Ολυμπιακός - Ηρακλής: Προβάδισμα με Ζούλεβιτς ο «Γηραιός» και γκολάρα Σιπιόνι για το 1-1
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Ο Ηρακλής πήρε προβάδισμα στο Φάληρο στο 23' με τον Ζούλεβιτς, αλλά τρία λεπτά μετά ο Σιπιόνι με ένα φοβερό σουτ ισοφάρισε σε 1-1 για τον Ολυμπιακό.
Προβάδισμα στο 23' απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» πήρε ο Ηρακλής, με τον Ζούλεβιτς να βρίσκει δίχτυα μετά από πάσα του Λόπεθ.
Ωστόσο, η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση. Τρία λεπτά αργότερα στο 26' ο Σιπιόνι με ένα φοβερό σουτ έγραψε το 1-1, σκοράροντας ένα εντυπωσιακό τέρμα.
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@Photo credits: INTIME
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