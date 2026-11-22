Ο Ηρακλής πήρε προβάδισμα στο Φάληρο στο 23' με τον Ζούλεβιτς, αλλά τρία λεπτά μετά ο Σιπιόνι με ένα φοβερό σουτ ισοφάρισε σε 1-1 για τον Ολυμπιακό.

Προβάδισμα στο 23' απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» πήρε ο Ηρακλής, με τον Ζούλεβιτς να βρίσκει δίχτυα μετά από πάσα του Λόπεθ.

Ωστόσο, η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση. Τρία λεπτά αργότερα στο 26' ο Σιπιόνι με ένα φοβερό σουτ έγραψε το 1-1, σκοράροντας ένα εντυπωσιακό τέρμα.