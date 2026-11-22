Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Λεβαδειακός - Ατρόμητος 1-1.

Λεβαδειακός και Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και δεν κατάφεραν να ανέβουν στη βαθμολογία.

Στο 3' ακυρώθηκε γκολ του Τσούμπερ, επειδή ο εκτεθειμένος Περέα επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Ελιάσι. Στο 15' ο Κομπνάν εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση των Τσακμάκη, Μάγκνουσον κι άνοιξε το σκορ, αλλά οι Περιστεριώτες ισοφάρισαν στο 52' με τον Περέα, έπειτα από λάθος του Ελιάσι.

Στο 75' οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Εντιαγέ, ενώ στο φινάλε αποβλήθηκε ο Συμελίδης.

Τα highlights του αγώνα