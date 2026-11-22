Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε με τον Κομπνάν, ο Ατρόμητος ισοφάρισε με τον Περέα, οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι και τεράστιες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ στο β' ημίχρονο και το τελικό 1-1 τους αφήνει στο χαμηλότερο στρώμα της βαθμολογίας.

Τα λάθη στο ποδόσφαιρο πληρώνονται κι από δύο λάθη διαμορφώθηκε το 1-1 στη Λιβαδειά, ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Ατρόμητο.

Οι Περιστεριώτες είδαν να τους ακυρώνεται γκολ στο 3', ενώ οι Βοιωτοί πήραν το 1-0 με προσωπικό γκολ του Κομπνάν, αλλά και σοβαρό λάθος των Τσακμάκη, Μάγκνουσον. Ο Ατρόμητος απάντησε με τον Περέα από λάθος του Ελιάσι και το 1-1 δεν άλλαξε στην πορεία. Ο Λεβαδειακός είχε δοκάρι, είχε τρεις σπουδαίες φάσεις, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι περισσότερο ενδιαφέρονταν στο φινάλε να μην ηττηθούν.

Να σημειωθεί ότι ο Λεβαδειακός στο 90' έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Συμελίδη.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Ηλίας Χαραλάμπους ουσιαστικά παρέταξε την ομάδα του με 3-5-2. Ο Ελιάσι στο τέρμα, δεξί μπακ χαφ ο Μανθάτης, αριστερό ο Βήχος και τριάδα στην άμυνα οι Λιάγκας, Κορνέζος, Πάνζο. Στα χαφ ήταν οι Κωστή, Νίκας, Σουτ και στην επίθεση ο Ποπέσκου κοντά στον Κομπνάν.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Μουντές, αριστερό ο Παπαδόπουλος και στόπερ οι Τσακμάκης, Μάνγκνουσον. Στα χαφ οι Καραμάνης, Γκαρθία και μπροστά τους ο Νούνιες και στην επίθεση οι Τσούμπερ, Σερζίνιο, Περέα.

Ακυρώθηκε γκολ

Ο Ατρόμητος μπήκε δυνατά και στο 3' σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε! Ο Σερζίνιο από αριστερά γύρισε και ο Τσούμπερ με δεξί πλασέ νίκησε τον Ελιάσι. Ο Κατοίκος στο VAR, ωστόσο, κάλεσε τον Κουκούλα για να κρίνει αν ο Περέα που ήταν πιο μπροστά από τον Πάνζο, επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Ελιάσι. Ο Κολομβιανός φορ δεν συμμετείχε στη φάση κι έκανε κίνηση ν' αποφύγει τη μπάλα. Ο Κουκούλας έδειξε οφσάιντ και πρόκειται για φάση που πολλές φορές είναι θέμα ερμηνείας του κάθε διαιτητή.

Γκολ ο Κομπνάν

Η ακύρωση του γκολ επηρέασε αρνητικά τους φιλοξενούμενους, ο Λεβαδειακός πήρε τα πάνω του και στο 15' προηγήθηκε. Μπαλιά του Λιάγκα από την άμυνα, ο Κομπνάν πήρε τη μπάλα ανάμεσα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ατρόμητου, τους Τσακμάκη, Μάγκνουσον, που είχαν κάκιστη αντίδραση και με αριστερό σουτ νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-0.

Οι Βοιωτοί πλέον είχαν ψυχολογία και τον έλεγχο του ματς. Στο 27' μακρινό πλασέ του Κωστή έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 32' ο Τσακμάκης εκτέλεσε με συρτό σουτ δυνατά το φάουλ, αλλά μπλόκαρε ο Ελιάσι. Στο 45'+3' σε φάουλ του Ποπέσκου, πέρασε άουτ η κεφαλιά του Κορνέζου.

Ισοφάρισε ο Περέα

Στο 51' ο Λεβαδειακός πλησίασε το 2-0. Ο Κομπνάν μπήκε από δεξιά στην περιοχή, αλλά στο ύψος της μικρής περιοχής έχασε τον έλεγχο της μπάλας και την πήρε ο Τσακμάκης.

Στην εξέλιξη της φάσης, φοβερό δεξί βολέ του Καραμάνη από τα 25 μέτρα, απογειώθηκε στο αριστερό ποαραθυράκι κι απέκρουσε σε κόρνερ ο Ελιάσι, αλλά μετά το κόρνερ ήρθε το 1-1. Σέντρα του Μάγκνουσον από αριστερά, ο Ελιάσι αιφνιδιάστηκε και απομάκρυνε πάνω στον Περέα. Η μπάλα ουσιαστικά με κόντρα στον Κολομβιανό κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1. Οι Περιστεριώτες πήραν τα πάνω τους με την ισοφάριση και στο 56' το σουτ του Περέα εντός περιοχής ήταν πολύ άστοχο.

Σ' εκείνο το σημείο και οι δύο ομάδες αναζήτησαν το γκολ της νίκης, αλλά όχι με συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ποιοτικές φάσεις. Στο 59' απείλησε ο Λεβαδειακός. Αριστερό σουτ του Κομπνάν εντός περιοχής κόντραρε στα σώματα, νέο σουτ του Νιγηριανού με το δεξί από τη μικρή περιοχή, έφυγε ψηλά άουτ.

Στο 62' φάουλ του Μάγκνουσον από αριστερά έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι η μπάλα, ενώ στο 70' δεξί σουτ του Τσούμπερ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, μπλόκαρε ο Ελιάσι.

Δοκάρι οι γηπεδούχοι

Ο Λεβαδειακός άγγιξε το 2-1 στο 75'. Μαγική κίνηση ο Κομπνάν πριν εκτελέσει τον Χουτεσιώτη τον έκοψε ο Παπαδόπουλος, στη συνέχεα ο Εμμανουηλίδης έστρωσε στον Εντιαγέ, ο οποίος με δεξί πλασέ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στη ρίζα του δεξιού δοκαριού!

Στο 78' οι γηπεδούχοι είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία. Λάθος του Μάγκνουσον που έδιωξε πάνω στον Μανθάτη, αυτός μπήκε στην περιοχή, αλλά το αριστερό πλασέ έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο 81' είχε τελική και ο Ατρόμητος, όταν το δεξί σουτ του Σερζίνιο από τη γραμμή της μεγαλης περιοχής, πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι έφτασαν δύο φορές κοντά στο γκολ. Στο 85' σουτ του Εμμανουηλίδη κόντραρε στον Τσακμάκη σε κόρνερ κι από την εκτέλεση, το γυριστό σουτ του Λιάγκα με το δεξί έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Στο 87' ο Εμμανουηλίδης βγήκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη κι εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά ο γκολκίπερ του Ατρόμητου απέκρουσε.

Αποβολή με ειδοποίηση!

Ο Λεβαδειακός τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες, αφού στο 90' μέσω VAR αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Συμελίδης. Το θέμα είναι ότι ο Κουκούλας έδειξε δεύτερη κίτρινη στον παίκτη των γηπεδούχων, αλλά όχι την κόκκινη... Τον ενημέρωσε ο Κατοίκος ότι έχει ήδη κάρτα και τότε τον απέβαλε.

MVP: Ο Μόουζες Κομπνάν. Πέτυχε ένα παλικαρίσιο γκολ και είχε συμμετοχή στις περισσότερες φάσεις της ομάδας του.

Στο ύψος τους: Ο Περέα πάλεψε και πέτυχε το 1-1, ενώ ο Χουτεσιώτης είχε δύο σημαντικές επεμβάσεις.

Αδύναμος κρίκος: Ο Μάγκνουσον έβγαλε τη σέντρα στο 1-1, όμως, ο ίδιος με τον Τσακμάκη αντέδρασαν άσχημα στο 1-0, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε... πάσα στον Μανθάτη που αστόχησε.

Η γκάφα: Την έκανε ο Ελιάσι στη φάση της ισοφάρισης του Ατρόμητου, αφού σε μία εύκολη σέντρα, απομάκρυνε πάνω στον Περέα κι έγινε το 1-1.

Το στραγάλι: Στο γκολ του Τσούμπερ ο Περέα είναι εκτεθειμένος και μπροστά από τον Ελιάσι. Δεν έκανε κίνηση στη μπάλα, το αντίθετο, αλλά ο Κουκούλας έκρινε ότι επηρέαζε. Στο τέλος ξέχασε την κόκκινη στον Συμελίδη και τον ενημέρωσε ο VAR.

Το ταμείο του Gazzetta: Τις καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι τις είχε ο Λεβαδειακός για ένα δεύτερο γκολ, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άδικη η ισοπαλία.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Μανθάτης, Βήχος, Λιάγκας, Κορνέζος, Πάνζο, Κωστή (88' Μπάτζι), Νίκας (55' Συμελίδης), Σουτ (71' Εντιαγέ), Ποπέσκου (71' Εμμανουηλίδης), Κομπνάν (88' Βρακάς).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Μάνγκνουσον, Καραμάνης, Γκαρθία (61' Τσιγγάρας), Νούνιες (61' Τσιλούλης), Τσούμπερ, Σερζίνιο (Τζοβάρας), Περέα (88' Μήτογλου).