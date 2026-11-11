Με πρόστιμο τιμώρησε τις ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League τιμώρησε με πρόστιμο τις ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για όσα έκαναν οι φίλαθλοί τους στα με Λεβαδειακό, ΠΑΟΚ και Ηρακλή.

Η Ένωση τιμωρήθηκε με 13.000, οι «ερυθρόλευκοι» με 5.000 και οι «πράσινοι» με 3.000. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 176/28-8-2026 και 215/24-9-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. a΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκατριών χιλιάδων (13.000,00) ευρώ.

(αγώνας της 8-11-2026 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 3η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 204/17-9-2026, 232/15-10-2026 και 247/29-10-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. a΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

(αγώνας της 8-11-2026 με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Απορρίπτει ισχυρισμό περί κήρυξης απαράδεκτης της πειθαρχικής δίωξης.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 8-11-2026 με την ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ)».