Ο Τζέικομπ Νίστρουπ και ο Στέφανος Κοτσόλης έδωσαν το παρών στη γιορτή της Θύρας 13.

Η Θύρα 13 γιορτάζει τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της και στη Λεωφόρο, το σπίτι του συλλόγου, έχει στηθεί μία Παναθηναϊκή γιορτή.

Παρόντες σ' αυτή είναι ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ και ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης.

Ο Δανός τεχνικός, μάλιστα, πήρε τον λόγο και είπε στους οπαδούς: «Συγχαρητήρια από εμένα και τους συνεργάτες μου για τα 60 χρόνια. Είναι τιμή για μένα, τους συνεργάτες μου και όλους τους παίκτες μου, να εκπροσωπούμε ένα κλαμπ με αυτή την ιστορία.

Δουλεύουμε πολύ σκληρά, ώστε να μην είμαστε απλά ένα κεφάλαιο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αλλά ένα ξεχωριστό κεφάλαιο».

Ο Κοτσόλης με τη σειρά τους αναγνώρισε τη στήριξη που παρέχουν οι οργανωμένοι και τόνισε: «Αν δεν είχατε έρθει στο Καυτανζόγλειο, μπορεί να μην είχαμε νικήσει».

Ο Νίστρουπ με τον Κοτσόλη, μάλιστα, έδωσαν στους οπαδούς μία φανέλα της ομάδας με το Θ13 και τις υπογραφές όλων των παικτών, ενώ οι οργανωμένοι πρόσφεραν κι αυτοί με τις σειρά τους δύο μπλούζες στον Δανό προπονητή και στον τεχνικό διευθυντή.