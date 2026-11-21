Ο Ολυμπιακός είδε και τον Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς να έχει χτυπήσει την ώρα που ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δοκίμασε και τον στόπερ Παναγιώτη Ρέτσο ως εξάρι στις προπονήσεις.

Ο Ολυμπιακός είχε σε αυτό το διάστημα και άλλον τραυματισμό με τον Σμαϊλοβιτς που υπέστη κάταγμα στη μύτη του και φορά προστατευτική μάσκα, κάτι που αποτυπώνεται και στο Insta Story που ανέβασε μαζί με τον γιατρό των Πειραιωτών, Χρήστο Θέο. Ο Σμαϊλοβιτς είναι κανονικά στην αποστολή με τον Ηρακλή και εφόσον χρειαστεί εκτός απροόπτου θα μπορεί να συνδράμει αλλά ασχέτως αυτού το μεγάλο βάρος έχει πέσει στο σκέλος του άξονα και στο πώς θα καλυφθούν τα κενά των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο έχει δοκιμάσει στις προπονήσεις ως αμυντικό χαφ και τον Ρέτσο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει δοκιμαστεί και σε αυτήν την θέση ενώ στον τελευταίο χρονικά αγώνα της Εθνικής με τη Σερβία έπαιξε εκεί όταν μπήκε ως αλλαγή. Είναι παίκτης ικανός με τη μπάλα στα πόδια και μπορεί να αποτελέσει μία έξτρα λύση και πάντα με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά στόπερ. Ο Ρέτσος εκτός από στόπερ έχει παίξει στην καριέρα του και ακραίος μπακ αλλά και εξάρι.

Τώρα ως προς την 11άδα με τον Ηρακλή υπάρχουν περισσότερο εκτιμήσεις παρά πολύ ξεκάθαρα δείγματα γραφής. Μία πιθανή 11άδα θα μπορούσε να είναι με Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Πέντερσεν ή Σάλιακα, κέντρο με Σιπιόνι και Φρόιλερ, δεκάρι ο Σα, άκρα με Ζότα και έναν εκ των Μπέιλι - Φορτούνη - Ρόκα και πιθανότατα φορ ο Μάριους. Με τη Μίλαν βέβαια θα είναι άλλη συζήτηση καθώς εκεί από τους διαθέσιμους βασικούς χαφ στην ευρωπαϊκή λίστα είναι μόνο ο Φρόιλερ. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο υπάρχουν φυσικά και οι πιτσιρικάδες του άξονα όπως ο Φίλης.