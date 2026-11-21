Οι δηλώσεις του Μάριους Μουαντιλμαντζί για τους τραυματισμούς στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έχει χάσει σημαντικούς παίκτες με τραυματισμό, όπως είναι οι Έσε, Πουέρτα, Τσικίνιο και ο Μάριους Μουαντιλμαντζί με δηλώσεις του στη Magenta TV αναφέρθηκε στο γεγονός.

Αναλυτικά όσα είπε: «Νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με τις οικογένειές μας και να γεμίσουμε ξανά τις μπαταρίες μας. Τώρα επιστρέψαμε στη δουλειά και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτή. Πιστεύω ότι αυτή η διακοπή μάς έκανε καλό, γιατί μπορέσαμε να ανακτήσουμε δυνάμεις μετά από πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Ήταν ιδανική για εμάς».

Για τους τραυματισμούς των τελευταίων ημερών: «Οι τραυματισμοί είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για σημαντικούς παίκτες της ομάδας, αλλά θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Είμαστε περισσότεροι από 23 παίκτες και είμαστε μια ομάδα. Με ή χωρίς τραυματισμούς, θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι και να παλεύουμε για να κερδίζουμε τους αγώνες».

Για το ματς με τον Ηρακλή: «Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, ειδικά όταν αγωνίζεσαι για τον τίτλο. Θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αγώνα με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίσαμε και τους προηγούμενους. Θα μπούμε με νοοτροπία νικητή και με απόλυτο σεβασμό προς τον Ηρακλή. Είναι ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θα βλέπουμε τους αγώνες έναν έναν και θα μπαίνουμε πάντα με στόχο τη νίκη».

Για την προσαρμογή του στην ομάδα: «Ναι, όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Είμαι τυχερός που έχω εξαιρετικούς συμπαίκτες, οι οποίοι με υποδέχθηκαν πολύ θερμά και με βοήθησαν να προσαρμοστώ. Ελπίζω να συνεχίσω να βοηθώ την ομάδα όσο καλύτερα μπορώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο, τη διοίκηση και τους φιλάθλους για την υποδοχή τους. Χάρη σε όλους αυτούς αισθάνομαι καλά εδώ και η προσαρμογή μου είναι ευκολότερη».