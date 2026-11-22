Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το σημαντικό διπλό της ΑΕΚ επί της Καλαμάτας που έγινε με την περσινή συνταγή του Μάρκο Νίκολιτς στην αρχή μιας πολύ απαιτητικής περιόδου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα ήταν χωρίς καμία αμφιβολία τα παιχνίδια μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ όχι μόνο μετρούσε ένα διπλό ως τώρα, αλλά δεν μπορούσε να βρει ισορροπία μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας εμφανίσεων της. Η εικόνα της στα εκτός δεν είχε καμία σχέση, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος από την ορμή, την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα που δείχνει με συνέπεια στο σπίτι της. Και υπό αυτό το πρίσμα, η... σαββατιάτικη έξοδος στη Νίκαια για το ματς με την Καλαμάτα φάνταζε ακόμα πιο επικίνδυνη.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά φεύγοντας με το ισχνό 0-1. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, ωστόσο τα ζητούμενα ήταν πρώτον ο Δικέφαλος να πάρει τους τρεις βαθμούς και δεύτερον να το συνδυάσει με μια πειστική εμφάνιση. Και η ΑΕΚ το πέτυχε καθώς αν εξαιρέσουμε το πρώτο μισάωρο, όπου η έλλειψη ρυθμού λόγω της διακοπής ήταν εμφανής, στη συνέχεια δημιούργησε φάσεις, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και ήταν αποτελεσματική θα μπορούσε να είχε τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι.

Στα μάτια τα δικά μου το διπλό στο γήπεδο της Νεάπολης έγινε με το περσινό εγχειρίδιο του Νίκολιτς. Με αυτό το 1-0 με το οποίο είχε πάρει πέρυσι αρκετά παιχνίδια τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας, όπου το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο και στα οποία ματς η απειλή του αντιπάλου ήταν ελάχιστη ως και μηδαμινή. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν το είχε στα προηγούμενα φετινά εκτός έδρας ματς όπου χάθηκαν βαθμοί και αν τελικά το ξαναβρίσκει, μόνο οφέλη θα φέρει στη συνέχεια.

Φυσικά και δεν έγιναν όλα τέλεια από την ΑΕΚ. Η αναποτελεσματικότητα για παράδειγμα θα μπορούσε να στοιχίσει γιατί μπάλα είναι και ποτέ δεν ξέρεις με το σκορ στο 0-1. Επίσης το γεγονός ότι η Ένωση δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις πολλές στατικές φάσεις στο πρώτο μέρος επίσης είναι κάτι που επιβάλλεται να διορθώσει γιατί σε τέτοια ματς είναι που χρειάζεται και αδικεί τον ίδιο της τον εαυτό καθώς έχει αποδείξει ότι έχει τον τρόπο να σκοράρει από τις στημένες μπάλες.

Ωστόσο, από την άλλη, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η ΑΕΚ για πρώτη φορά σε εκτός έδρας παιχνίδι είχε απόλυτα τη συγκέντρωσή της από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Μπορεί ο άξονας να αδυνατούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη στο πρώτο μέρος, ωστόσο με τα λεπτά να περνούν και την ΑΕΚ να πιάνει ρυθμό, το σύνολο του Νίκολιτς κατάφερε να σκοράρει το γκολ που έψαχνε με τον Κοϊτά που τελικά της αρκούσε για να φύγει με τους τρεις βαθμούς.

Ένας Κοϊτά, ο οποίος επιβεβαίωσε για ακόμα ένα παιχνίδι ότι και φέτος συνεχίζει ακάθεκτος. Πραγματικά πολύ μεγάλη απώλεια η απουσία του από τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια λόγω της τιμωρίας καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που με την προσωπική του ενέργεια και το απρόβλεπτο που έχει στο παιχνίδι του κάνει τη διαφορά. Ο Μαυριτανός εξτρέμ με μια κίνηση μπορεί να καθορίσει πράγματα και καταστάσεις και με μια δεύτερη καλή σεζόν στα πόδια του εκτινάσσει κι άλλο τις μετοχές του.

Από την άλλη πολύ μεγάλο κρίμα για τον Αριάγκα με τη ζημιά που έπαθε και πολύ σημαντική απώλεια για τη συνέχεια. Ένας παίκτης που έμπαινε όλο και περισσότερο στην αγωνιστική εξίσωση του Νίκολιτς και θα ήταν πολύ χρήσιμος ειδικά στα απαιτητικά ματς που έρχονται για τα χαρακτηριστικά του. Επιλογές υπάρχουν, ωστόσο τα στοιχεία που μπορεί να βάλει στο παιχνίδι ο χαφ από την Ονδούρα δεν τα έχουν οι άλλοι και σε αυτό καλείται να βρει λύση ο Νίκολιτς.

Μακάρι να μην αναφέραμε τίποτα για τη διαιτησία, αλλά δυστυχώς οι Έλληνες διαιτητές επιβεβαιώνουν σε κάθε παιχνίδι ότι δεν μπορείς να τους έχεις καμία εμπιστοσύνη. Ούτε για τέταρτοι δεν κάνουν, όταν βλέπεις να αποβάλλεται ο Νίκολιτς επειδή φώναζε στον Στρακόσια που δεν έβγαλε την μπάλα έξω για να γίνει η αλλαγή του Γκατσίνοβιτς, με την ΑΕΚ να παίζει με παίκτη λιγότερο. Τι είδε ο Ντάουλας και τι είπε στον Ματσούκα, πραγματικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Πέρα για πέρα άδικη απόφαση που θα έπρεπε κανονικά να ανακληθεί και να είναι ο Σέρβος τεχνικός στον πάγκο με τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται άλλωστε και από το βίντεο. Πού απευθύνεται ο Νίκολιτς και πώς ο Στρακόσια σηκώνει το χέρι και απολογείται...

Η ΑΕΚ λοιπόν έκανε αυτό που έπρεπε, ήταν για πρώτη φορά πειστική μακριά από την έδρα της, πήρε τους τρεις βαθμούς και ετοιμάζεται για τη δύσκολη συνέχεια που έχει μπροστά της. Ειδικά το ματς που ακολουθεί την Τρίτη στο Κόμο για το Champions League είναι από τα πλέον απαιτητικά τη φετινή σεζόν απέναντι σε μια ομάδα με φοβερή επιθετική ποιότητα που δεν... κόβει. Η Ένωση, ωστόσο, έχει αποδείξει στα πρώτα τέσσερα ματς του Champions League ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει το βράδυ της Τρίτης στον ιταλικό Βορρά.