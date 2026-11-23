AEK: Αναχώρησε για Κόμο με Κουτέσα, Κάιρινεν και τον τιμωρημένο Κοϊτά
Μία ακόμα δύσκολη ευρωπαϊκή πρόκληση έχει μπροστά της η ΑΕΚ, η οποία το βράδυ της Τρίτης (24/11, 22:00) αντιμετωπίζει την Κόμο στην Ιταλία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Το πρωί της Δευτέρας, η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πάρει στις 10:00 το τσάρτερ με προορισμό το Μιλάνο. Από εκεί θα μεταβεί οδικώς για το Κόμο ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.
Στην αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται κανονικά ο Κουτέσα που δηλώθηκε στη λίστα και είναι ξανά διαθέσιμος για την Ευρώπη. Φυσικά επιστρέφει ο Μαρίν, που ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, ο Κάιρινεν που από χθες προπονείται κανονικά ξεπερνώντας τις ενοχλήσεις, αλλά και ο Λυκογιάννης. Για το παιχνίδι με την Κόμο πέρα από τους τραυματίες Ζούμπκοφ και Αριάγκα, δεν είναι διαθέσιμος και ο τιμωρημένος Κοϊτά, ο οποίος όμως ταξιδεύει κανονικά με την αποστολή.
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Το απόγευμα ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου στις 18:00 στο γήπεδο της Κόμο, ενώ μια ώρα αργότερα (19:00) η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με προπόνηση στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».
Δείτε το βίντεο του Gazzetta από το «Ελ. Βενιζέλος»:
🦅🟡Η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί με προορισμό την Ιταλία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο για το Champions League. https://t.co/GWP6QPuV4e— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 23, 2026
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