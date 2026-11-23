Η ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας με προορισμό το Κόμο με τον Ντέρεκ Κουτέσα που προστέθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα να είναι ξανά διαθέσιμος, όπως και ο Κάαν Κάιρινεν που επέστρεψε στις προπονήσεις. Μέσα και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά παρότι τιμωρημένος. Αποστολή στην Ιταλία: Δημήτρης Βέργος

Μία ακόμα δύσκολη ευρωπαϊκή πρόκληση έχει μπροστά της η ΑΕΚ, η οποία το βράδυ της Τρίτης (24/11, 22:00) αντιμετωπίζει την Κόμο στην Ιταλία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το πρωί της Δευτέρας, η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πάρει στις 10:00 το τσάρτερ με προορισμό το Μιλάνο. Από εκεί θα μεταβεί οδικώς για το Κόμο ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Στην αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται κανονικά ο Κουτέσα που δηλώθηκε στη λίστα και είναι ξανά διαθέσιμος για την Ευρώπη. Φυσικά επιστρέφει ο Μαρίν, που ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, ο Κάιρινεν που από χθες προπονείται κανονικά ξεπερνώντας τις ενοχλήσεις, αλλά και ο Λυκογιάννης. Για το παιχνίδι με την Κόμο πέρα από τους τραυματίες Ζούμπκοφ και Αριάγκα, δεν είναι διαθέσιμος και ο τιμωρημένος Κοϊτά, ο οποίος όμως ταξιδεύει κανονικά με την αποστολή.

Το απόγευμα ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου στις 18:00 στο γήπεδο της Κόμο, ενώ μια ώρα αργότερα (19:00) η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με προπόνηση στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από το «Ελ. Βενιζέλος»: