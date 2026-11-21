Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναφέρθηκε στην απόφαση να μην ζητήσει αναβολή αγώνα.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προχωράει με τα δεδομένα που έχει στα χέρια του και δεν αναζητά δικαιολογίες. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού με δηλώσεις του στη Magenta TV, τόνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει απόφαση να αιτηθεί η ομάδα του αναβολή αγώνα, στην προκειμένη περίπτωση του ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά δεν απέκλεισε την πιθανότητα να το κάνει στην πορεία.

Ο Ισπανός προπονητής, παράλήλα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αλλαγής του συστήματος. Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλγκουαθίλ:

Για τα προβλήματα τραυματισμών:

«Είναι πράγματα που συμβαίνουν όταν υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Η "τύχη" μας, ας το πούμε έτσι, είναι ότι δεν πρόκειται για μυϊκούς τραυματισμούς. Είναι συνέπεια της φύσης του ποδοσφαίρου, που είναι άθλημα επαφής. Έτυχε σχεδόν όλοι οι τραυματισμοί να συμβούν μέσα στην ίδια εβδομάδα και μάλιστα σε ιδιαίτερα ευαίσθητες θέσεις».

Για το πώς σκοπεύει να καλύψει τις απουσίες:

«Δεν είμαι προπονητής που του αρέσει να ψάχνει δικαιολογίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να προσαρμοστούμε. Είναι καταστάσεις που δεν τις περιμένεις, αλλά μπορούν να συμβούν. Γι’ αυτό έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ. Είναι αλήθεια ότι σχεδόν όλοι οι τραυματίες αγωνίζονται σε παρόμοια θέση, κάτι που δυσκολεύει την κατάσταση. Όπως είπα όμως, δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Πρέπει να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τόσο για την ενδεκάδα όσο και για τη διάταξη και το σύστημα. Σκέφτομαι ακόμη και το ενδεχόμενο να αλλάξουμε σχηματισμό. Αν χρειαστεί να το κάνω, θα είναι εν μέρει από ανάγκη, αλλά και με γνώμονα το καλό της ομάδας».

Για το ενδεχόμενο αναβολής κάποιου αγώνα:

«Αποφασίσαμε να μην ζητήσουμε την αναβολή του αγώνα που μπορούσαμε. Θα προχωρήσουμε μέρα με τη μέρα. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω στο μυαλό μου, αλλά όσο προχωρούν τα παιχνίδια, γιατί όχι; Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα πρέπει να την αξιολογήσουμε. Προς το παρόν, θα κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα αποφασίζουμε ανάλογα».

Για το ματς με τον Ηρακλή και την απαιτητική σειρά αγώνων:

«Είναι αλήθεια ότι οι προπονητές κοιτάζουμε πάντα λίγο πιο μακριά, αλλά αυτό δεν βοηθά ιδιαίτερα. Θεωρώ σημαντικό, και το τονίζω συνεχώς στους παίκτες, να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι το ματς με τον Ηρακλή. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Κυριακή και μετά να σκεφτούμε το επόμενο. Δεν ωφελεί να κοιτάζουμε πολύ μακριά, γιατί, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι απρόοπτο, όπως οι τραυματισμοί αυτών των παικτών».

