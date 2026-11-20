Ολυμπιακός: Μεξικανικό σενάριο για τον μεσοεπιθετικό Σαντοβάλ
Πρόκειται για 19χρονο χαφ της Τσίβας. Παίζει δεκάρι και σέντερ φορ και είναι διεθνής στο Μεξικό. Στην πατρίδα του παρουσιάζουν τον Ολυμπιακό στο να διεκδικεί τον παίκτη. Στο ότι είναι μία εκ των ομάδων που θέλουν την απόκτησή του.
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Ο Σαντοβάλ έχει φέτος 13 αγώνες με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαντιάγκο Σαντοβάλ που έχει ξεπηδήσει από τις Ακαδημίες της Τσίβας έχει στην πρώτη της ομάδα 48 αγώνες με 12 γκολ και 2 ασίστ.
Olympiakos va por medio Chivas; Mónaco descarta a Lira; Edson en la mira de Atlas https://t.co/PgVQ1Roggj— Kery! (@KeryNews) November 20, 2026
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