Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται από ΜΜΕ και ρεπόρτερ στο Μεξικό να ασχολείται με τον 19χρονο μεσοεπιθετικό της Τσίβας, Σαντιάγκο Σαντοβάλ.

Πρόκειται για 19χρονο χαφ της Τσίβας. Παίζει δεκάρι και σέντερ φορ και είναι διεθνής στο Μεξικό. Στην πατρίδα του παρουσιάζουν τον Ολυμπιακό στο να διεκδικεί τον παίκτη. Στο ότι είναι μία εκ των ομάδων που θέλουν την απόκτησή του.

Ο Σαντοβάλ έχει φέτος 13 αγώνες με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαντιάγκο Σαντοβάλ που έχει ξεπηδήσει από τις Ακαδημίες της Τσίβας έχει στην πρώτη της ομάδα 48 αγώνες με 12 γκολ και 2 ασίστ.

