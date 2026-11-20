Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες θα παίξει κανονικά το εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη την επόμενη Κυριακή.

Εδώ και μέρες υπάρχει μία διεργασία για το εάν ο Ολυμπιακός ζητήσει τελικώς ή όχι αναβολή για ένα από τα επερχόμενα ματς του Πρωταθλήματος εξασκώντας το δικαίωμά του. Με δεδομένες και τις πολύ μεγάλες ατυχίες με τραυματισμούς αυτό το μέτωπο παρέμεινε ανοιχτό. Σε αυτή την φάση ωστόσο και με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν οι Πειραιώτες θα παίξουν κανονικά τον επόμενο αγώνα - μετά τον Ηρακλή - Πρωταθλήματος που θα είναι εντός έδρας και είναι αυτός με τον Άρη (29 Νοεμβρίου στις 19.00).

Άρα μένει να φανεί το εάν θα ασκηθεί ή όχι αυτό το δικαίωμα για το Ολυμπιακός - ΑΕΚ της 5ης Δεκεμβρίου. Ο κόουτς Αλγκουαθίλ από την πλευρά του πάντως δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα θετικός στο σκέλος των αναβολών θεωρώντας ότι επηρεάζουν έξτρα το πρόγραμμα της ομάδας και πώς όποιος αγώνας αναβληθεί θα βγει μετά ξανά μπροστά στο καλεντάρι του συλλόγου παίζοντας έτσι ρόλο στον όποιον επόμενο προγραμματισμό των Πειραιωτών σε κάθε πεδίο (προπονήσεις, ταξίδια, ξεκούραση των παικτών κλπ).