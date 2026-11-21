Ερωτήματα προκαλεί η ανάρτηση του Σωκράτη Διούδη στο Instagram, με τον τερματοφύλακα του Άρη να ανεβάζει μια πολύ αινιγματική ανάρτηση.

Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα στο Instagram, ο Σωκράτης Διούδης έστειλε τα δικά του μηνύματα, προκαλώντας συζητήσεις. Συγκεκριμένα ο τερματοφύλακας του Άρη επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια για όσα βλέπει γύρω του αφήνοντας μόνο υπονοούμενα.

Στην ανάρτησή του, ο Έλληνας γκολκίπερ έκανε αναφορά στην απουσία αξιών στη σημερινή εποχή, σχολιάζοντας τη στάση ανθρώπων τη σημερινή εποχή. Ιδιαίτερη προσοχή στην μακροσκελή ανάρτηση του τράβηξε η τελευταία φράση του. Καθώς έκανε λόγο για την αληθεία, που κατά τον ίδιο πάντα κερδίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Διούδη:

«Ζούμε σε μια εποχή με πολλές κρίσεις. Η βαθύτερη, όμως, είναι η κρίση αξιών.

Υπάρχουν άνθρωποι που, όταν δεν μπορούν να σταθούν με την αξία τους, κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τη θέση τους. Κάνουν εκπτώσεις στη συνείδησή τους και φέρονται με αλαζονεία, σαν να μη χρωστούν τίποτα σε κανέναν. Ξεχνούν, όμως, πως αυτός ο τρόπος να επιβιώνεις έχει ημερομηνία λήξης. Και όταν έρχεται, συνήθως έρχεται απότομα.

Στις μέρες μας, κάποιοι βλέπουν ως αδυναμία το να λες την αλήθεια και να μένεις πιστός στις αρχές σου. Στο τέλος της μέρας, όμως, αυτό που μετράει είναι να μπορείς να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη με ήσυχη συνείδηση.

Η πιο σημαντική νίκη σε τέτοιους καιρούς είναι να περάσεις μέσα από όλα αυτά και να παραμείνεις ο άνθρωπος που θέλεις να είσαι. Να μη σε κάνουν σαν κι αυτούς. Αν το καταφέρεις, έχεις ήδη κερδίσει.

Στο τέλος, η αλήθεια νικάει. Κι ο χρόνος βάζει τον καθένα εκεί που του αξίζει.

Μέχρι τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση».