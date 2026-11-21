Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (22/11, 17:30).

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρώτη του αναμέτρηση μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου, με αντίπαλο τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, στο ΟΑΚΑ. Μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης που έγινε στο ΒΑΚ ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα.

Όπως αναμενόταν, στην αποστολή επέστρεψαν ο Γιάννης Αποστολάκης κι ο Νίκος Χριστογεώργος, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους κι είχαν μπει στις προπονήσεις από την Παρασκευή (20/11).

Από την άλλη εκτός βρίσκονται ο Κέναν Κόντρο και ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, οι οποίοι συνέχισαν την φυσικοθεραπεία τους. Αμφότεροι τραυματίστηκαν στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Ηράκλειο και δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις ενοχλήσεις τους.

Στην αποστολή των Κυπελλούχων δεν συμπεριλήφθηκε ούτε ο Άαρον Ισέκα, παρόλο που έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις του και προπονείται κανονικά. Ο Χρήστος Κόντης θεωρεί ότι ο Βέλγος φορ δεν είναι ακόμα στην κατάλληλη αγωνιστική κατάσταση.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης.