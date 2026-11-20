Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τον μήνα, που είτε θα μετατρέψει την πρωταθλήτρια στο απόλυτο φαβορί τίτλου, ή θα τη τελειώσει πριν την αλλαγή χρόνου...

Το πιο δύσκολο αγωνιστικό πενθήμερο της σεζόν αρχίζει σε επίπεδο δυνατότητας ουσιαστικής εργασίας, σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε αυτό που αφορά στην θεωρία, είναι αυτό που ξεκινάει σήμερα για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους συνεργάτες του. Προφανώς και για τους κιτρινόμαυρους ποδοσφαιριστές μιας και με αυτούς θα δουλέψει και πρέπει να προετοιμάσει για τα απόλυτα απαιτητικά παιχνίδια που έχει μπροστά της η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη σε ένα μήνα που μαθηματικά, όπως σημείωνα σε πρόσφατο άρθρο μου σε τούτο το site, δύναται να κριθούν όλα σχετικά με το βασικό στόχο της πρωταθλήτριας: τη διατήρηση του τίτλου αλλά θα εστιάσουμε σε αυτό παρακάτω μιας και συνιστά την κεντρική ιδέα και την ουσία αυτού του άρθρου. Η σημαντική δυσκολία για τον Σέρβο τεχνικό και τους παίκτες του έχει να κάνει με την προετοιμασία επαναλαμβάνω διότι υπάρχουν δυο σούπερ απαιτητικά ματς σε πρωτάθλημα και Champioρns League για τα οποία υπάρχει μία μόνο διαθέσιμη ημέρα ουσιαστικής δουλειάς!

Πιο συγκεκριμένα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο στις 19:30 στην Νεάπολη την Καλαμάτα και επί της ουσίας έχει μόνο την αποψινή μέρα στη διάθεσή του ο Νίκολιτς για να δουλέψει με τους παίκτες του την αναμέτρηση του πρωταθλήματος σε όλα τα επίπεδα: ανάλυσης του αντιπάλου, κοινώς στη θεωρία, αλλά και στο κομμάτι της τακτικής, αφού δυο εκ των βασικών του μελών, Κοϊτά και Βάργκα σήμερα θα δουλέψουν στο κομμάτι της τακτικής τη στιγμή που και οι δυο διεκδικούν θέση βασικού: ο διεθνής Μαυριτανός άσος σίγουρα θα ξεκινήσει μιας και είναι τιμωρημένος για τον αγώνα με την Κόμο, ενώ ο Βάργκα είναι σε σούπερ κατάσταση με γκολ με την φανέλα του Δικέφαλου και με εκείνη της εθνικής Ουγγαρίας (δυο τέρματα σε ισάριθμα ματς)! Σήμερα επί της ουσίας θα εστιάσει στο κομμάτι της ενδεκάδας και με τους υπόλοιπους διεθνείς διαθέσιμους για τον αγώνα με την ομάδα της Μεσσηνίας. Μια δύσκολη πραγματικότητα για τον εκάστοτε προπονητή σε οποιαδήποτε ομάδα...

Το ίδιο σε επίπεδο αγωνιστικής προετοιμασίας ισχύει και για την αναμέτρηση της ΑΕΚ στην Ιταλία με την Κόμο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η Ένωση παίζει το Σάββατο με την Καλαμάτα, ακολουθεί Κυριακή πού θα υπάρχει πρόγραμμα αποκατάστασης επί της ουσίας, για να πετάξει η ομάδα την Δευτέρα στην γειτονική χώρα και να αντιμετωπίσει την ομάδα του Φάμπρεγας, μια από τις πλέον φορμαρισμένες στην Ευρώπη. Μόνο την παραμονή του αγώνα του Champions League έχει στη διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολιτς για να δουλέψει τακτικά αυτό το σπουδαίο και απαιτητικό ματς στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των αστεριών! Δεν το λες και εύκολη εξίσωση τη στιγμή που με την επιστροφή στην Αθήνα θα πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία για μια σπουδαία μάχη στης Φιλαδέλφειας τα μέρη με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ για τον βασικό στόχο της ομάδας: τη διατήρηση του τίτλου! Τουλάχιστον για τον αγώνα με τους ασπρόμαυρους θα έχει τουλάχιστον τρεις μέρες στη διάθεσή του ο Σέρβος κόουτς για να ξεκουράσει και να δουλέψει σωστά το παιχνίδι.

Όλα τα παραπάνω με το δεδομένο για την ΑΕΚ ότι έως τις διακοπές για τα Χριστούγεννα και τη νέα χρονιά παίζει τα... ρέστα της στις δύο διοργανώσεις: το πρωτάθλημα και το Champions League! Για τον Δικέφαλο η κατάσταση είναι: ή τώρα, ή ποτέ και ειδικά σε ότι αφορά στη διεκδίκηση του τίτλου τη στιγμή που όλα μπορεί να κριθούν, θετικά, ή αρνητικά, για τους κιτρινόμαυρους, έως της 20η του Δεκέμβρη... Πραγματικά αν η Ένωση καταφέρει να μείνει στο κόλπο έως και σε μια απόσταση στο -4, ή και μικρότερη από αυτή, θα μετατραπεί σε μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση-διατήρηση του τίτλου και δεν υπερβάλλω καθόλου. Αυτό γιατί θα έχει βγάλει από πάνω της με επιτυχία το πλέον δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι της σεζόν μιας και αυτό το μήνα υπενθυμίζω ότι υπάρχουν οι αγώνες με Ολυμπιακό (εκτός), ΠΑΟΚ (εντός), Άρη (εκτός) και φυσικά Καλαμάτα, Ατρόμητο (εξ' αναβολής) μακριά από την έδρα της!

Για τον λόγο αυτό αναδεικνύαμε ότι ήταν μεγάλο πρόβλημα οι δυο γκέλες με την Κηφισιά και με τον Αστέρα Τρίπολης για την ΑΕΚ. Διότι βλέπαμε το πρόγραμμα και τι θα ακολουθήσει: αν η Ένωση είχε συν τέσσερις βαθμούς σε εκείνα τα παιχνίδια, όπως θα έπρεπε, θα είχε περιθώρια να προκύψουν στραβά αποτελέσματα στο ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί. Τώρα δεν εξαρτάται από τα δικά του αποτελέσματα ο Δικέφαλος προκειμένου να γνωρίζει ότι την... παίρνει να μην ανταποκριθεί σε κάποια από τα παιχνίδια που έρχονται έως την επόμενη (εορταστική) διακοπή! Θα πρέπει να προκύψουν γκέλες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για να μη προκύπτει κόστος ουσιαστικό για την πρωταθλήτρια, τέτοιο (σ.σ.: κόστος) πού να της στερήσει τη δυνατότητα να είναι στο κόλπο της διεκδίκησης του τίτλου έως το τέλος και όχι να μείνει εκτός πολύ νωρίς στη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς...