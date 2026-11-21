Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της σημερινής (21/11) εκτός έδρας αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καλαμάτα για τη Superleague.

Η δράση επιστρέφει στη Superleague μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και η 11η αγωνιστική αρχίζει με ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, καθώς σήμερα (21/11, Live στο Gazzetta) η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Καλαμάτα στη Νίκαια.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θέλει το τρίποντο απέναντι στην ομάδα της Μεσσηνίας για να πλησιάσει την κορυφή της βαθμολογίας και να βάλει... πλώρη για το ματς της Τρίτης (24/11) στην έδρα της Κόμο για το Champions League, ενώ στον αντίποδα εκείνο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να...σοκάρει και τον άλλο Δικέφαλο, αφού την 6η αγωνιστική νίκησε με 1-3 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 19:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports 1 League.