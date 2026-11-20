Επιβεβλημένο το διπλό για την ΑΕΚ απέναντι στην Καλαμάτα. Τι φαίνεται να έχει στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή.

Η επιστροφή στην αγωνιστική δράση το απόγευμα του Σαββάτου (21/11, 19:30) στο γήπεδο της Νίκαιας βρίσκει την ΑΕΚ αντιμέτωπη με την Καλαμάτα και στην αρχή μιας πολύ απαιτητικής, αλλά και καθοριστικής ταυτόχρονα περιόδου μέχρι τα Χριστούγεννα. Ένα διάστημα κατά το οποίο θα κριθούν πολλά σε Ελλάδα και Ευρώπη με σημαντικά ματς, ντέρμπι και επικίνδυνες εξόδους, όπως είναι η αυριανή για τους κιτρινόμαυρους.

Το διπλό είναι μονόδρομος για την ΑΕΚ καθώς δεν έχει περιθώρια για άλλες απώλειες στο πρωτάθλημα, με την Ένωση να καλείται να παρουσιάσει για πρώτη φορά φέτος ένα πειστικό πρόσωπο εκτός έδρας. Μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια η εικόνα της προβληματίζει, αφήνοντας πολύτιμους βαθμούς. Ακόμα και στο μοναδικό νικηφόρο εκτός έδρας αποτέλεσμα στον Βόλο, η εμφάνιση δεν ήταν ικανοποιητική. Αυτή την ισορροπία επιβάλλεται να βρει άμεσα η ΑΕΚ αν θέλει να αρχίσει να καλύπτει το χαμένο έδαφος και να παραμείνει δυνατά στη μάχη της κορυφής.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα κόντρα στην Καλαμάτα

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν είχε πολλές μέρες μπροστά του για να προετοιμάσει την αναμέτρηση καθώς μόλις χθες είχε όλους τους διεθνείς πίσω στα Σπάτα. Ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος περιμένει από τους παίκτες του να είναι αποφασιστικοί και απόλυτα συγκεντρωμένοι στην Καλαμάτα και να μην κοιτάζουν ακόμα την Κόμο που ακολουθεί, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μαρίν που είναι τιμωρημένος. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Κάιρινεν είναι αμφίβολος αφήνει δύο θέσεις στον άξονα ανοικτές.

Ο Αριάγκα φαίνεται να είναι σίγουρος. Εφόσον ο παρτενέρ του είναι ο Βιτάλις, τότε οι Κοϊτά και Μάγερ θα πάνε στις πλευρές. Ωστόσο, υπάρχει και το ενδεχόμενο πλάι στον Αριάγκα να παίξει ο Μάγερ, κάτι που μπορεί να φέρει τον Μάνταλο στη μία πλευρά και τον Κοϊτά στην άλλη. Κι αυτό γιατί ο Νίκολιτς σχεδόν πάντα θέλει από τον έναν ακραίο να δίνει πλάτος και τον άλλο να συγκλίνει, ενώ το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στο τέρμα αναμένεται να έχουμε την επιστροφή του Στρακόσια καθώς ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας είναι πλέον απόλυτα έτοιμος όπως έδειξε και στο φιλικό και ο Νίκολιτς πρόκειται να τον επαναφέρει μετά από δυόμιση μήνες, ενώ η τετράδα της άμυνας είναι η... στάνταρ με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Θυμίζουμε πως εκτός είναι ο Ζούμπκοφ που θα γυρίσει πια με το νέο έτος, ενώ σε φάση επιστροφής τις προηγούμενες μέρες ήταν οι Ζοάο Μάριο και Ζίνι που όπως και ο Κάιρινεν ήταν αμφίβολοι.