ΟΦΗ - Ηρακλής: Αλλάζει ώρα το ματς
Ο ΟΦΗ πρόκειται να υποδεχθεί τον Ηρακλή στις 6/12, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League. Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανακοίνωσε σήμερα την αλλαγή στην ώρα της σέντρας, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 20:00.
Κατόπιν απόφασης, το ματς θα ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας, όπως έγινε γνωστό στη σχετική ανακοίνωση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League
Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.2026 στις 18:00 (αντί για τις 20:00).
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.