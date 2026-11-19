Σε καινούρια ώρα θα διεξαχθεί το ΟΦΗ - Ηρακλής για τη 13η αγωνιστική της Super League (6/12).

Ο ΟΦΗ πρόκειται να υποδεχθεί τον Ηρακλή στις 6/12, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League. Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανακοίνωσε σήμερα την αλλαγή στην ώρα της σέντρας, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 20:00.

Κατόπιν απόφασης, το ματς θα ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας, όπως έγινε γνωστό στη σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.2026 στις 18:00 (αντί για τις 20:00).