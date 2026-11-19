Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα σοβαρά ζητήματα του ΠΑΟΚ ο οποίος όμως οφείλει να κάνει πρωταθλητισμό για να πετύχει. Σχόλια για εθνικές ομάδες και φυσικά για το μπάσκετ.

Το πιο μεγάλο θέμα για τον ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι η ποδοσφαιρική του ταυτότητα. Όλοι οι άλλοι λίγο πολύ έχουν μπει σε ένα δρόμο, ο ΠΑΟΚ εκ των πραγμάτων δυσκολεύεται.

Η ομάδα άλλαξε μετά από πολλά χρόνια τον πιο πετυχημένο προπονητή και τη συνήθεια που προκαλούσε η παρουσία του

Η ομάδα ξεκίνησε να χτίζεται γύρω από τον Κωνσταντέλια που ξαφνικά αποχώρησε χωρίς να το περιμένει κανείς

Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του αργά τον Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα να αργήσει πάρα πολύ το δέσιμο ενός ολοκαίνουριου γκρουπ

Και μην ξεχνάμε! Ο ΠΑΟΚ παίζει ΚΑΙ φέτος έχοντας από την πρώτη-πρώτη μέρα της προετοιμασίας 4-5-6-7-8 απουσίες. Συνέχεια και συνέχεια με τον αριθμό πολλές φορές να φθάνει τους 10!

Μετά από όλα αυτά ποιος δεν καταλαβαίνει γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμη δυσκολεύεται να γίνει ομάδα με αρχές και ταυτότητα; Ο Λίσι για όλα τα παραπάνω έχει τόσο μεγάλη ευθύνη που ακόμη ψάχνει σχηματισμούς και φιλοσοφίες για να οριστικοποιήσει μέσα στο γήπεδο;

Όλα αυτά για να μην ξεχνιόμαστε και για να εμπεδώσουμε ότι η φετινή σεζόν του ΠΑΟΚ θα είναι πολύ-πολύ δύσκολη. Αν κάποιος δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμη…

Έστω και έτσι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίζει. Καμία μα καμία δικαιολογία δεν υπάρχει για προπονητή και παίκτες. Νίκη παντού και στόχος ο υψηλότερος. Μόνο έτσι μπορείς να πετύχεις. Μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πολύ πίσω από την κορυφή γιατί έχασε από την Καλαμάτα σε αγώνα που (για άγνωστους λόγους) δεν κατέβηκε, είναι πίσω και γιατί οι αντίπαλοί του έχουν πάρει παραπάνω βαθμούς από όσους άξιζαν. Η ΚΕΔ έχει επικυρώσει πάνω από τέσσερα ματς Παναθηναϊκού και ΑΕΚ όπου οι δύο ευνοήθηκαν με σοβαρές αποφάσεις.

Αυτή είναι η κατάσταση και ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα για να πετύχει πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Ακόμη και αν μείνει περισσότερους πόντους πίσω από την κορυφή, μόνο με πρωταθλητισμό θα κερδίσει κάτι σε αυτή την πολύ δύσκολη αγωνιστική περίοδο.

* ΑΝ εντός ΠΑΟΚ (και δεν αναφέρομαι βέβαια στα αποδυτήρια) ΔΕΝ έχουν τους ίδιους στόχους για την ομάδα, ΑΝ συνεχίζουν να κυριαρχούν τα προσωπικά συμφέροντα, η ομάδα δεν έχει καμία τύχη. Όποιος βάζει την πάρτη του πάνω από τον ΠΑΟΚ, εκτίθεται και καρφώνεται πολύ άσχημα…

- Ξεσάλωσαν στον Ολυμπιακό με Εθνικές ομάδες και ΕΠΟ! Έχει πλάκα: Οι άνδρες στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι ελπίδες στην τελική φάση του Euro και οι νέοι στο μουντιάλ! Αν δεν έχεις επιχειρήματα πώς εκτίθεσαι έτσι;

Μπάσκετ και νίκες

Εννοείται ότι η νίκη έχει τεράστια αξία και στο μπάσκετ για μία ομάδα που χτίστηκε για να πετύχει μεγάλα πράγματα. Κι εκεί ο ΠΑΟΚ υποτιμάται πάρα πολύ από τους ίδιους τους ΠΑΟΚτσήδες. Έχανε χθες στο ημίχρονο από την Μανρέσα και οι κατάρες για παίκτες και κυρίως προπονητή ήταν απίστευτες. Γιατί;

Ο ΠΑΟΚ κερδίζει:

Με τον Όσμαν, χωρίς τον Όσμαν

Σε αγώνες 110 πόντων ή σε αγώνες 60 πόντων

Εντός ή εκτός έδρας

Με Καλάθη στα καλά του ή όχι

Με Φόστερ και χωρίς αυτόν

Με εντυπωσιακό μπάσκετ ή όχι τόσο

Κάπως έτσι έχουν αποκτήσει νοοτροπία και μέταλλο και πλέον η νίκη έχει μπει στο DNA τους. Με την ίδια νοοτροπία περιμένουν και φέτος τον Άρη στον αγώνα του Σαββάτου…