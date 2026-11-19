Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις υποθέσεις των νέων συμβολαίων του Κίριλ Ντεσπόντοφ και του Αντρίγια Ζίβκοβιτς με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο ΠΑΟΚ κλείνει δύο σημαντικές εκκρεμότητες που αφορούν το μέλλον του ρόστερ του. Οι υποθέσεις των νέων συμβολαίων του Κίριλ Ντεσπόντοφ (διετές κλειστό) και του Αντρίγια Ζίβκοβιτς (4+1 χρόνια) έχουν ολοκληρωθεί και πλέον απομένει μόνο το τυπικό μέρος, με τις επίσημες ανακοινώσεις από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Οι δύο πλευρές έχουν διευθετήσει όλες τις λεπτομέρειες των συμφωνιών και δεν υπάρχει πλέον κάποια εκκρεμότητα στις συζητήσεις. Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι ανακοινώσεις να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, καθώς αφορά δύο ποδοσφαιριστές με σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Ο Ζίβκοβιτς, που έχει αναλάβει και την αρχηγία μετά την αποχώρηση του Αντρέ Βιεϊρίνια, αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς του Δικεφάλου, ενώ ο Ντεσπόντοφ παραμένει μια σημαντική επιθετική επιλογή.

Με την ολοκλήρωση των δύο υποθέσεων, οι «ασπρόμαυροι» εξασφαλίζουν τη συνέχεια της συνεργασίας τους με δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές, περνώντας πλέον από το στάδιο των διαπραγματεύσεων σε εκείνο των επίσημων ανακοινώσεων.