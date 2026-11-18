Χωρίς απρόοπτα αλλά και χωρίς επιστροφές συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την Κηφισιά, με τέσσερις παίκτες να συνεχίζουν με θεραπείες και τον Τσάλοφ με ατομικό

Χωρίς διαφοροποιήσεις στο ιατρικό δελτίο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Κηφισιά στην Τούμπα.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Κρίστιαν Γιάκιτς, Δημήτρης Μοναστηρλής και Γκρεγκ Τέιλορ ακολούθησαν και σήμερα πρόγραμμα θεραπείας, παραμένοντας εκτός δράσης. Την ίδια ώρα, ο Φέντορ Τσάλοφ συνέχισε τη δουλειά του σε ατομικό ρυθμό στο γήπεδο.

Για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές το πρόγραμμα κύλησε χωρίς προβλήματα και περιλάμβανε δουλειά στην τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Η προετοιμασία των ασπρόμαυρων θα συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη, με την προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.