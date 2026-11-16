Ο Νίκος Αγγελάκης έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 60 ετών, με την ΠΑΕ Άρης να βγάζει σχετική ανακοίνωση.

Ο Νίκος Αγγελάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, σκορπίζοντας πολύ μεγάλη θλίψη στην οικογένεια του Άρη αλλά και σε όλους όσοι τον ήξεραν. Υπήρξε διεθνής διαιτητής αλλά στο μεταξύ ήταν εγγονός του σπουδαίου προπολεμικού επιθετικού και αρχισκόρερ του Άρη, Νίκου Αγγελάκη, και γιος του Ρήγα Αγγελάκη, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας και διεθνούς διαιτητή.

Ο ίδιος είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη στα τμήματα υποδομής, φτάνοντας μέχρι την εφηβική ομάδα, πριν ακολουθήσει άλλη πορεία. Μπήκε στη διαιτησία το 1985 και το 2000 έγινε διεθνής διαιτητής της FIFA, έχοντας προηγουμένως ψηφιστεί, την περίοδο 1997-98, κορυφαίος Έλληνας διαιτητής των Εθνικών κατηγοριών.

Εκτός αυτού ήταν και πτυχιούχος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Θήτευσε στον Άρη και από διοικητικό πόστο.

Η ανακοίνωση του Άρη

Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα φτωχότερη καθώς έφυγε από τη ζωή ο Νικος Αγγελάκης σε ηλικία 60 ετών.

Ένας άνθρωπος που το επίθετό του είναι ταυτισμένο με την ιστορία του συλλόγου. Υπήρξε εγγονός του θρυλικού Νίκου Αγγελάκη και γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ρήγα Αγγελάκη.

Ο εκλιπών ανδρώθηκε στα τμήματα υποδομής του ΑΡΗ και στη συνέχεια επέλεξε τον δρόμο της διαιτησίας όπου έφτασε μέχρι την κορυφή καθώς τη σεζόν 1997-´98 αναδείχθηκε καλύτερος ελληνας διαιτητής. Το 2000 ήρθε και η διεθνής αναγνώριση αφού έγινε διαιτητής FIFA.

Διατέλεσε, επίσης, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Παράλληλα, εκπροσώπησε τον σύλλογο σε ΕΠΟ και Super League.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Νίκου Αγγελάκη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.