Ο Άρης ξέρει από το καλοκαίρι τις βασικές ανάγκες του, με το κέντρο της άμυνας να αποτελεί προτεραιότητα και τις αποχωρήσεις να επηρεάζουν τις κινήσεις.

Ο χειμερινός μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη έχει ήδη αρχίσει να σχηματοποιείται, καθώς οι περισσότερες ανάγκες του ρόστερ ήταν γνωστές από το τέλος του καλοκαιριού και επιβεβαιώθηκαν μέσα από τους πρώτους μήνες της σεζόν.

Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, μία ανάγκη που ουσιαστικά δεν προέκυψε τώρα αλλά υπάρχει από το καλοκαίρι. Ο Άρης μπήκε στη σεζόν χωρίς το βάθος που θα ήθελε στη συγκεκριμένη θέση και η εξέλιξη των πρώτων μηνών απλώς επιβεβαίωσε το πρόβλημα. Ο τραυματισμός του Ματάρ Τιάμ, σε ένα χρονικό σημείο που ο Σενεγαλέζος είχε αρχίσει να μπαίνει πιο ενεργά στο rotation, περιόρισε ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές, με τον Φρέντρικ Γένσεν να επιστρέφει κατά διαστήματα στο κέντρο της άμυνας. Ο Φιλανδός μπορεί να δώσει λύση εκεί και το έχει κάνει ξανά.

Το γεγονός όμως ότι χρειάζεται να χρησιμοποιείται ως στόπερ, παρότι υπολογίζεται πλέον κυρίως για τη μεσαία γραμμή, δείχνει περισσότερο το πρόβλημα παρά τη λύση. Γι’ αυτό και η απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού βρίσκεται ψηλά στον σχεδιασμό του Ιανουαρίου, με στόχο να προστεθεί μία καθαρόαιμη επιλογή που θα δώσει μεγαλύτερο βάθος και καλύτερη ισορροπία στη γραμμή.

Δύο ακόμη θέσεις απασχολούν τους «κιτρινόμαυρους». Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ομάρ Ρίτσαρντς αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική καθαρόαιμη επιλογή, με τον Χαρούπα να χρησιμοποιείται σε αυτή τη θέση στα ματς Κυπέλλου, ενώ εξετάζεται και η προσθήκη ενός ακόμη εξτρέμ, καθώς οι λύσεις που βρίσκονται αυτή την περίοδο ενεργά στο rotation έχουν περιοριστεί. Επιλογή βέβαια η οποία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την υπόθεση του Μπενχαμίν Γκαρέ.

Οι αποχωρήσεις και ο Μόντσου

Οι πιθανές μεταγραφές, πάντως, συνδέονται άμεσα με το ξεκαθάρισμα του ρόστερ. Ο Άρης έχει ήδη μεγάλο αριθμό συμβολαίων και δεν μπορεί να προχωρήσει απλώς σε νέες προσθήκες χωρίς να δημιουργήσει προηγουμένως χώρο, τόσο αριθμητικά όσο και οικονομικά.

Μέσα σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο Μόντσου. Ο Ισπανός ολοκληρώνει στις 21 Νοεμβρίου τις υποχρεώσεις του με τη Χουάρες στο Μεξικό και, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του, που αυτή τη στιγμή θεωρείται απίθανο, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη έχοντας ακόμη δυόμισι χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη.

Η επιστροφή του δεν συνεπάγεται απαραίτητα και παραμονή. Αν υπολογιστεί για το δεύτερο μισό της σεζόν, θα αυξήσει σημαντικά τις επιλογές του Γρηγορίου στον άξονα, όπου ήδη υπάρχουν Ράτσιτς και Χόνγκλα, ενώ πλησιάζει και η επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Αν, αντίθετα, αποφασιστεί η παραχώρησή του, ο Άρης θα αναζητήσει μία λύση που ιδανικά θα μειώσει ένα σημαντικό συμβόλαιο και θα δημιουργήσει πρόσθετο χώρο για τις κινήσεις του Ιανουαρίου. Γι' αυτό και ο χειμερινός σχεδιασμός δεν αφορά μόνο ποιοι θα έρθουν. Οι αποφάσεις για εκείνους που θα αποχωρήσουν -με τον Μόντσου να αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση- θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και το εύρος των κινήσεων που θα γίνουν.

