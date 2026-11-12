Άρης: Από την περσινή αδυναμία στο φετινό όπλο του «Κλ. Βικελίδης»

Οι 13 βαθμοί σε 15 διαθέσιμους και η σύγκριση με την περσινή εικόνα δείχνουν πόσο καθοριστικά έχει αλλάξει η σχέση του Άρη με την έδρα του.

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα στοιχεία της φετινής πορείας του Άρη είναι η μεταμόρφωση της έδρας του. Το «Κλεάνθης Βικελίδης» έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο αναφοράς για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και αγωνιστικής εικόνας.

Υπάρχει, βέβαια, μία σημαντική υποσημείωση. Ο Άρης έχει αυξήσει αισθητά την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά του στο γήπεδό του, όμως τα πραγματικά μεγάλα τεστ της έδρας βρίσκονται ακόμη μπροστά. Μετά τη διακοπή ακολουθούν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τα παιχνίδια με Ολυμπιακό (12η αγων.), ΑΕΚ (15η αγων.) και ΠΑΟΚ (16η αγων.), αναμετρήσεις που θα μετρήσουν όχι μόνο τις δυνατότητες της ομάδας αλλά και το πόσο ισχυρή έχει γίνει φέτος πράγματι η έδρα της.

Μέχρι στιγμής, σε πέντε εντός έδρας παιχνίδια, ο Άρης έχει συγκεντρώσει 13 από τους 15 διαθέσιμους βαθμούς, έχοντας παράλληλα 11 γκολ ενεργητικό και μόλις τέσσερα παθητικό. Οι αριθμοί αποτυπώνουν μία σαφή αλλαγή. Στο γήπεδό του ο Άρης βρίσκει ευκολότερα ρυθμό, δημιουργεί περισσότερο και κυρίως καταφέρνει να επιβάλλει καλύτερα το δικό του παιχνίδι. Μπαίνει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, παίρνει πιο ψηλά μέτρα και σε αρκετές περιπτώσεις έχει βρει νωρίς το γκολ, αλλάζοντας την ισορροπία της αναμέτρησης. Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο έντονη αν συγκριθεί με τα εκτός έδρας παιχνίδια, όπου η παραγωγικότητα πέφτει αισθητά και η ανασταλτική λειτουργία παρουσιάζει περισσότερα προβλήματα. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η σύγκριση με πέρυσι.

Από αδυναμία, σημείο αναφοράς

Στην περσινή κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος ο Άρης είχε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μόλις δύο νίκες, εννέα ισοπαλίες και δύο ήττες, με 20 γκολ υπέρ και 27 κατά. Ήταν μία έδρα που δεν του έδινε την ώθηση που χρειαζόταν και σε αρκετές περιπτώσεις του στερούσε βαθμούς αντί να του προσφέρει. Φέτος η εικόνα είναι σχεδόν αντίστροφη. Μετά από μόλις πέντε αγώνες στο σπίτι του, ο Άρης έχει ήδη τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία (σ.σ. το 0-0 με τον Ηρακλή) και έχει χτίσει πάνω σε αυτή την αποτελεσματικότητα μεγάλο μέρος της βαθμολογικής του συγκομιδής.

Με απλά λόγια, πέρυσι το Χαριλάου ήταν πρόβλημα και φέτος είναι δύναμη. Αυτή ίσως είναι μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που έχει πετύχει μέχρι στιγμής η ομάδα. Το επόμενο βήμα, βέβαια, είναι να μεταφέρει μέρος αυτής της εικόνας και μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί η έδρα μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας καλής πορείας. Η συνέπεια, όμως, χτίζεται όταν η ομάδα καταφέρνει να παίρνει μαζί της και εκτός όσα κάνει σωστά στο «Βικελίδης».

