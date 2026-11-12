Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το πρόγραμμα της ΑΕΚ, η οποία μετά τη διακοπή και ως τα Χριστούγεννα έχει να δώσει εννιά παιχνίδια που θα είναι καθοριστικά για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μετά τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων που διανύουμε η ΑΕΚ θα μπει σε μια σειρά αναμετρήσεων που θα είναι πολύ σημαντική για την πορεία της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μια περίοδος που φαντάζει ακόμα πιο απαιτητική και από αυτή που προηγήθηκε μεταξύ της προηγούμενης διακοπής και αυτής που διανύουμε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Μια ματιά να ρίξει κανείς στο πρόγραμμα αντιλαμβάνεται ότι ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του έχουν μεγάλες προκλήσεις μπροστά τους σε μια περίοδο κατά την οποία είναι δεδομένο πως ο Σέρβος τεχνικός θα χρειαστεί το σύνολο του ρόστερ του, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πάρει το καλύτερο που μπορεί από όλες τις διαθέσιμες μονάδες του. Κάτι που τόνισε και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός μετά το τελευταίο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Με την επιστροφή στη δράση η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καλαμάτα, έπειτα θα πετάξει στην Ιταλία για να παίξει με την Κόμο, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενδιάμεσα από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (εφόσον δεν αναβληθεί) θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο, ενώ μετά το «Γ. Καραϊσκάκης» θα κοντραριστεί με τη Γαλατάσαραϊ στην Allwyn Arena για να κλείσει το 2026 με τρεις αναμετρήσεις πρωταθλήματος. Εντός με τον Βόλο, εκτός με τον Ατρόμητο στο εξ αναβολής παιχνίδι και εκτός με τον Άρη.

Καθοριστικά τα ματς με Κόμο και Γαλατά

Όπως γίνεται αντιληπτό και με την ΑΕΚ να έχει τους τρεις βαθμούς της πρεμιέρας της League Phase του Champions League με τη ΛΑΣΚ, τα δύο επόμενα ματς με την Κόμο και τη Γαλατάσαραϊ θα δείξουν που πάει το πράγμα για Ένωση όσον αφορά τις πιθανότητες να πλασαριστεί στην πρώτη 24αδα. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο καθώς η ΑΕΚ θα πρέπει να συγκεντρώσει εννιά η δέκα βαθμούς και να ευνοείται στην ισοβαθμία από τη διαφορά τερμάτων. Συνεπώς το παιχνίδι με την Κόμο στην Ιταλία και εκείνο με τη Γαλατά στη Νέα Φιλαδέλφεια θα παίξουν μεγάλο ρόλο ως προς το τι θα στοχεύει η ΑΕΚ στα δύο τελευταία ματς της League Phase τον Ιανουάριο κόντρα σε Ρόμα εντός και Ντόρτμουντ εκτός έδρας.

Ψάχνει μεγάλα αποτελέσματα στα ντέρμπι

Παράλληλα στην Ελλάδα είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να κάνει μεγάλα αποτελέσματα στα ντέρμπι. Στο πρώτο φετινό απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας την ήττα με κακή εμφάνιση. Και τα ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο είναι δύο μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ένωση στις εγχώριες διοργανώσεις. Άλλωστε εκτός από το θέμα της αυτοπεποίθησης, η ΑΕΚ πρέπει να πάρει τα ντέρμπι και για τη μάχη της κορυφής, με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό να έχει ήδη δώσει όλα τα δικά του μεγάλα ματς στον πρώτο γύρο.

Οι τρεις επικίνδυνες εκτός έδρας δοκιμασίες

Φυσικά, εκτός των ντέρμπι είναι και οι άλλες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος, συν το ματς του Κυπέλλου με τον Αστέρα για να πλασαριστεί η ΑΕΚ στην πρώτη τετράδα. Στο πρωτάθλημα υπάρχουν επικίνδυνες εκτός έδρας αποστολές, όπως αυτή με την Καλαμάτα, εκείνη με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στο παιχνίδι που είχε αναβληθεί μετά από αίτημα της ΑΕΚ για τα ματς του Champions League στην Αγγλία και φυσικά το ματς στο «Βικελίδης» με τον Άρη, ενώ εντός έδρας θα έχει να αντιμετωπίσει τον Βόλο. Λαμβάνοντας υπόψιν το απαιτητικό πρόγραμμα και συνυπολογίζοντας τις δυσκολίες που συναντάει η ΑΕΚ μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική ώστε να μην έχει άλλες βαθμολογικές απώλειες σε τέτοια παιχνίδια.

Προτεραιότητα για τον Νίκολιτς ο τίτλος

Ο Νίκολιτς φυσικά δεν αλλάζει άποψη και αυτό θα επαναλάβει και στους παίκτες του με την επιστροφή τους από τις Εθνικές ομάδες. Ότι μπορεί μπροστά να υπάρχουν κι άλλα σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια, ωστόσο αυτό που αποτελεί προτεραιότητα είναι η διατήρηση της πρωτιάς που κατέκτησαν οι κιτρινόμαυροι πέρυσι και η κατάκτηση του δεύτερου σερί τίτλου. Για να συμβεί αυτό όμως, η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει απόλυτη συγκέντρωση και να μην χάσει κι άλλο έδαφος είτε στα ντέρμπι, είτε στα άλλα παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει να δώσει το επόμενο διάστημα.