Ολυμπιακός: Τα επόμενα βήματα για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Αλέξης Βιρβίλης εξηγεί ποια είναι τα επόμενα βήματα για το μεγάλο πρότζεκτ του Ολυμπιακού - Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οικοδομική άδεια και η τυπική παραχώρηση για 49 χρόνια – Ο στόχος για το καλοκαίρι του 2027.

Η ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την υλοποίηση του μεγάλου σχεδίου του Ολυμπιακού. Ένα σημαντικό θεσμικό εμπόδιο ξεπεράστηκε και πλέον το πρότζεκτ μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση, εκεί όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι απαραίτητες μελέτες, οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις και η έκδοση των οικοδομικών αδειών. Όλα βέβαια είναι έτοιμα και απομένουν τυπικές διαδικασίες.

Εννοείται ότι δεν σημαίνει πως από την επόμενη ημέρα της ψήφισης μπορούν να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Ούτως ή άλλως οι εργασίες θα πάνε για τον Μάιο του 2027. Απλώς, η νομοθετική ρύθμιση δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο για να προχωρήσει η διαδικασία, αλλά απομένουν συγκεκριμένες διοικητικές ενέργειες μέχρι να φτάσει το έργο στο σημείο εκκίνησης.

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα αφορά τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας. Πρόκειται για μια απαραίτητη διαδικασία που από πλευράς Ολυμπιακού έχει ολοκληρωθεί φυσικα, καθώς το σχέδιο αναβάθμισης περιλαμβάνει και τη δημιουργία τουλάχιστον 1.800 θέσεων στάθμευσης.

Με βάση τη συγκεκριμένη μελέτη θα προχωρήσει η επικαιροποίηση της υφιστάμενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Θα πρέπει, δηλαδή, να κατατεθεί ο σχετικός φάκελος τροποποίησης και επικαιροποίησης, ώστε να ακολουθήσει η κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού.

Η οικοδομική άδεια και η παραχώρηση των 49 ετών

Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, το επόμενο στάδιο είναι η (τυπική) έκδοση των οικοδομικών αδειών από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πειραιά. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής και επέκτασης του γηπέδου. Μάλιστα, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίας οικοδομικής άδειας για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, κάτι που μπορεί να διευκολύνει την αδειοδοτική διαδικασία.

Μην ξεχνάτε επίσης ότι, υπάρχει και το ζήτημα της παραχώρησης της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης του σταδίου για χρονικό διάστημα 49 ετών. Η σχετική σύμβαση, η οποία είναι επίσης έτοιμη ουσιαστικά, καθορίζει τους όρους και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο.

Η παραχώρηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της συνολικής διαδικασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί όλων των υπόλοιπων αδειοδοτικών ενεργειών. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με την ΕΟΕ στην οποία ανήκει το οικόπεδο του Καραϊσκάκη για το ετήσιο ενοίκιο.

Στόχος το καλοκαίρι του 2027

Ο χρονικός ορίζοντας που έχει τεθεί για την έναρξη των εργασιών είναι τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027. Πρόκειται για έναν στόχο που είχε παρουσιαστεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία. Για να τηρηθεί, θα πρέπει όλα αυτά που αναφέρουμε παραπάνω να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις.

Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» σχεδιάζεται να αποκτήσει χωρητικότητα 52.000 θεατών, με νέες κερκίδες, καινούργιο ελαφρύ στέγαστρο και αναβαθμισμένες υποδομές. Η χρηματοδότηση των απαιτούμενων εργασιών θα γίνει από τον Ολυμπιακό και θα φτάνει το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το νέο πλαίσιο προβλέπει και σημαντικές συνοδευτικές χρήσεις.

Η ψήφιση της ρύθμισης, επομένως, άνοιξε και τυπικά τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον σύλλογο. Το επόμενο διάστημα θα δείξει πόσο γρήγορα μπορούν να ολοκληρωθούν τα αδειοδοτικά βήματα, ώστε το καλοκαίρι του 2027 να αποτελέσει και με τη βούλα την αφετηρία για τη νέα εποχή του φαληρικού γηπέδου.