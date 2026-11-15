Σύμφωνα με δημοσίευμα του Νικολό Σκίρα, ο Λορέντσο Πιρόλα εξετάζει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί και πάλι στην Ιταλία.

Το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του για να αγωνιστεί ξανά στην Serie A φέρεται να εξετάζει ο Λορέντσο Πιρόλα, βάσει δημοσιεύματους του Νικολό Σκίρα.

Ο γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρθηκε στον αμυντικό του Ολυμπιακού, που διανύει την 3η του σεζόν στον Πειραιά, αφού αποκτήθηκε το 2024 από τη Σαλερνιτάνα έναντι περίπου 3 εκατ. ευρώ και αποτελεί βασικό «γρανάζι» στο ρόστερ της ομάδας.

Τη φετινή σεζόν ο 24χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ έχει αγωνιστεί σε 14 παιχνίδια, ενώ συνολικά με τους Ερυθρόλευκους μετράει 80 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με ένα γκολ και μια ασίστ. Το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2028 και, όπως λέει ο Σκίρα, σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στην Ιταλία.

Μάλιστα, τονίζει πως μερικά κλαμπ ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους προς το πρόσωπό του.