Ολυμπιακός: Ο Νικολό Σκίρα αναφέρει πως ο Πιρόλα σκέφτεται επιστροφή στην Ιταλία
Το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του για να αγωνιστεί ξανά στην Serie A φέρεται να εξετάζει ο Λορέντσο Πιρόλα, βάσει δημοσιεύματους του Νικολό Σκίρα.
Ο γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρθηκε στον αμυντικό του Ολυμπιακού, που διανύει την 3η του σεζόν στον Πειραιά, αφού αποκτήθηκε το 2024 από τη Σαλερνιτάνα έναντι περίπου 3 εκατ. ευρώ και αποτελεί βασικό «γρανάζι» στο ρόστερ της ομάδας.
Τη φετινή σεζόν ο 24χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ έχει αγωνιστεί σε 14 παιχνίδια, ενώ συνολικά με τους Ερυθρόλευκους μετράει 80 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με ένα γκολ και μια ασίστ. Το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2028 και, όπως λέει ο Σκίρα, σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στην Ιταλία.
Μάλιστα, τονίζει πως μερικά κλαμπ ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους προς το πρόσωπό του.
🚨 Excl. - #Olympiacos’s centre-back Lorenzo #Pirola would like to play in Italy again. His contract expires in June 2028 and some clubs have already asked info for him. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 15, 2026
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