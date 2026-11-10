Το super slow motion απέδειξε την αλήθεια. Ο Αθανασιάδης βρίσκει μόνο το κεφάλι του Τεττέη. Ευαγγέλου και Τζήλος έκλεισαν τα μάτια. Γράφει ο Νίκος Αθανασίου στο blog του στο Gazzetta.

Μετά από δέκα αγωνιστικές, στη κορυφή της Super League βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.

Έχοντας εννιά νίκες και μια ήττα. Στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Πρωτοπόρο στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ το οποίο βάσει των data του Wyscout, δημιουργεί περισσότερο, απειλείται λιγότερο, πιέζει περισσότερο, έχει πατήσει την αντίπαλη περιοχή περισσότερο και έχει την μπάλα στα δικά της πόδια, περισσότερο από κάθε άλλο σύνολο μέχρι στιγμής.

Για αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικά στο επόμενο σημείωμα για να καταλάβει και ο πλέον άπιστος για το... νομοθετικό διάταγμα του Δανού προπονητή και των παικτών του.

Αυτή η ομάδα, λοιπόν, πρέπει να σπιλωθεί, να βρωμιστεί από ιστορίες για αγρίους και ανέκδοτα περί εύνοιας. Πέρα από το πέναλτι που ζητά ορθά ο ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, άλλη φάση ξεκάθαρη σε δέκα αγωνιστικές δεν υπάρχει. Θέλετε να βάλουμε μέσα και την δεύτερη κίτρινη κάρτα του Αντίνο που ζητά ο Ηρακλής; Ας την βάλουμε και ας διαφωνούμε.

Όπως αναφέραμε και στο χθεσινό blog, το πρόβλημά τους δεν είναι η δήθεν εύνοια του Παναθηναϊκού. Είναι πως δεν τον έχουν συνηθίσει να παίρνει αυτό που του αξίζει, δεν έχουν συνηθίσει να του συμπεριφέρονται ως μεγάλη ομάδα, έμαθαν στις... σφαγές, στις αδικίες, στο άσπρο που γίνονταν μαύρο συστηματικά.

Αύριο-μεθαύριο, λοιπόν, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Πρέπει πρώτα όμως να κλείσουμε το ζητήματα που άνοιξαν στο Καυταντζόγλειο. Η προπαγάνδα πρέπει να έχει όρια, η αλήθεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να βιάζεται και όταν θα υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες, αυτή η γωνιά θα ξεχνά τα ποδοσφαιρικά... γαλλικά και το πιάνο, θα αφήνει τις αναλύσεις και το ποδόσφαιρο και θα φωτίζει την αλήθεια.

Πριν την οποιαδήποτε συζήτηση για δεύτερη κίτρινη στον Αντίνο, υπάρχει μια φάση στο φινάλε του ημιχρόνου με τον Ηρακλή. Ο Τεττέη διεκδικεί την μπάλα στον αέρα, πέφτει στο έδαφος από επαφή με τον Αθανασιάδη και ο Ευαγγέλου δεν υποδεικνύει κάτι, ούτε και ο Τζήλος από το VAR. Από τις επαναληπτικές προβολές που είχαμε μέχρι χθες διαθέσιμες δεν φαινόταν παράβαση.

Ευτυχώς που η τεχνολογία προοδεύει και ξεκαθαρίζει τα πράγματα.

Από το super slow motion της φάσης είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ, πως ο πορτιέρε του Ηρακλή δεν βρίσκει την μπάλα.

Η μπάλα κάνει επαφή στο πλαινό μέρος του κεφαλιού του Έλληνα φορ και παίρνει την συγκεκριμένη τροχιά που δεν θα έπαιρνε η μπάλα αν ο Αθανασιάδης την είχε βρει με τις γροθιές.

Ο Έλληνας κίπερ το μόνο που πετυχαίνει είναι το κεφάλι του Τεττέη.

Αν δεν είναι αυτό πέναλτι, τι είναι;

Ο υπεύθυνος του VAR, Βάλερι, την έχει δει την φάση; Την γνωρίζει; Μπορεί να την εξηγήσει;

Ιδού, λοιπόν...