Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ την Κυριακή (22/11).

Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει στην κορυφή της Superleague, υποδεχόμενος το απόγευμα της Κυριακής (22/11, 17:30, Live στο Gazzetta) τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και την 11η αγωνιστική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τους Κρητικούς, εκτός από την οποία βρίσκεται ο Κρίστιανσεν, ενώ φυσικά υπάρχουν και οι γνωστές απουσίες των Ίνγκασον, Παντελίδη και Ουναϊ.

Οι Πράσινοι πραγματοποίησαν πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ασκήσεις ανάπτυξης, τακτική και παιχνίδι σε μικρούς χώρους.

Η αποστολή:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ - Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς, Ραστόντερ.