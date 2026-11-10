Τέλος από Νέστο Χρυσούπολης ο Σάκης Παπαβασιλείου, είδηση που έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της ΠΑΕ.

Παρελθόν από τον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης αποτελεί εδώ και λίγη ώρα ο Σάκης Παπαβασιλείου, με τη διοίκηση να κάνει γνωστή την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Τον αντικαταστάτη του σε μια δύσκολη καμπή της σεζόν βρήκε η διοίκηση στο πρόσωπο του Γιάννη Τάτση, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας που βρίσκεται στη 13η θέση της Super League 2, με συγκομιδή οκτώ βαθμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Σάκη Παπαβασιλείου. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας.Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας. ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ».