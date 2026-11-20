Την προετοιμασία της για την εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΚ για την 11η αγωνιστική της Λίγκας (21/11, 19:30), ολοκλήρωσε η Καλαμάτα.

Για την Καλαμάτα επανέρχονται στην αποστολή οι Γκεσάν και Πινιέιρο και θα είναι εκτός οι Πέρεζ και Μάρτιν. Ο προπονητής της ομάδας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Πινιέιρο, Ντιαρά, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Ζιντάν, Χάμζα, Κουρμινόφσκι και Μπολίβαρ.