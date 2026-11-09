Η βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας είναι εκ των αγωνιστικών αναγκών που παραδέχθηκε και ο Μιχάλης Γρηγορίου και στο διάστημα της διακοπής θα επιδιωχθεί η κάλυψή της.

Δύο τρόποι υπάρχουν για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η προσθήκη ποδοσφαιριστών και η αλλαγή τακτικής, σχήματος ή ακόμη και αγωνιστικών ρόλων. Προς το παρόν, το πρώτο δεν μπαίνει στην κουβέντα γιατί… όσο κοντά φαίνεται ο Γενάρης, άλλο τόσο απομακρυσμένος είναι, βάσει του αριθμού των αγώνων που έχει να δώσει ο Άρης έως την Πρωτοχρονιά. Συμπεριλαμβανομένου και αυτού του του Κυπέλλου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι εξαιρετικά απαιτητικά παιχνίδια και μάλιστα το ένα εξ’ αυτών θα κρίνει πρόκριση. Τα άλλα πέντε ισοδυναμούν με αναμετρήσεις υψηλότατου βαθμού δυσκολίας.

Συνεπώς, στο τραπέζι μπορεί να ακουμπήσει μόνο το σενάριο εσωτερικών (τακτικών) αλλαγών προς την κατεύθυνση βελτίωσης της αμυντικής συμπεριφοράς. Στα παιχνίδια που μεσολάβησαν μεταξύ των τεσσάρων διακοπών, ο Μιχάλης Γρηγορίου εμπιστεύτηκε το σχήμα πάνω στο οποίο δούλεψε στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό το 4-4-2 που του προσφέρει το επίπεδο πίεσης που θέλει στην πρώτη γραμμή άμυνας και παράλληλα του εξασφαλίζει τον αριθμό των κατοχών που αυξάνει τις πιθανότητες σκοραρίσματος.

Από την άλλη πλευρά, το μειονέκτημά του αναδείχθηκε (και) μέσα από τις δικές του φωνές στη διάρκεια του αγώνα με τον Παναιτωλικό και για την ακρίβεια, όταν καλούσε τους Καντεβέρε-Κουαμέ να μην αφήνουν μεγάλα κενά μεταξύ της επιθετικής γραμμής κι αυτής του άξονα. Αντίστοιχες χαρακτηριστικές κινήσεις έκανε και ο Ούρος Ράσιτς διαπιστώνοντας την υπεραριθμία του αντιπάλου στον άξονα.

Κρίνοντας από τον αριθμό των τερμάτων (11) αλλά και από τη συγκέντρωση των 12 βαθμών στο σύνολο των 15, οι αποφάσεις κρίνονται σωστές. Μένοντας στους αριθμούς, ο Άρης δέχθηκε επτά γκολ σ’ αυτούς τους αγώνες και το παθητικό των 1.4 ανά παιχνίδι δεν είναι μικρό. Σίγουρα είναι μεγαλύτερο από τα expected goals των αντιπάλων τα οποία ήταν 6.4. Ωστόσο, αυτοί οι αριθμοί μπορούν να διαγράψουν την πραγματικότητα που αναδεικνύεται μέσα από την εικόνα;

Η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, τα expected goals για την ομάδα του Αγρινίου ήταν 1.04 αλλά γκολ δεν βρήκε. Προφανώς είχε στιγμές για να σκοράρει. Περισσότερο προβλημάτισε ο αριθμός των περιπτώσεων όπου ο αντίπαλος βγήκε στην επίθεση με σοβαρές προϋποθέσεις παράλληλα της απώλειας ελέγχου – στο πρώτο ημίχρονο – της δεύτερης μπάλας. Το ίδιο είχε συμβεί και με τον Βόλο και σε μικρότερο βαθμό με τον Ατρόμητο. Άρα, δεν είναι κάτι συμπτωματικό αλλά επαναλαμβανόμενο.

Τα μετρημένα κουκιά και τα σχήματα

Το ζήτημα της αμυντικής λειτουργίας φάνηκε ότι απασχολεί έντονα τον Μιχάλη Γρηγορίου και μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξεκινώντας από τα πρόσωπα, δεν υπάρχουν επιλογές. Η ομάδα είναι υποχρεωμένη να πορευτεί έως και τα τέλη του Δεκέμβρη με τους στόπερ που διαθέτει. Με τον Φαμπιάνο ο οποίος διαχειρίζεται όλο την προετοιμασία της εβδομάδας με τρόπο ώστε να έχει ενέργεια και δυνάμεις… την Κυριακή. Τον Σούταλο με τις έντονες μεταπτώσεις στην απόδοσή του αλλά και τον Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος τα πήγε καλά με τον Παναιτωλικό δίχως να είναι στόπερ. Προς το παρόν, δεν φαίνεται στον ορίζοντα ηλιαχτίδα επιστροφής του Ματάρ Τιάμ ο οποίος ταλαιπωρείται από το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Στα δε αμυντικά άκρα, ο Νοά Φαντιγκά παρέμεινε στο ψυγείο λόγω πειθαρχικού παραπτώματος κι έτσι δεν υπήρχε άλλη επιλογή πλην των Πετρίς, Ρίτσαρντς, ανεξαρτήτως απόδοσης ή αγωνιστικής κατάστασης.

Τα παραπάνω οδηγούν σε μία εκτίμηση. Στο εξαιρετικά πιθανό ενδεχόμενο αλλαγής του σχήματος (τουλάχιστον) στους «μεγάλους» αγώνες. Με την προσθήκη παίκτη στον άξονα για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αναχαίτιση των επιθέσεων του αντιπάλου. Οι τελευταίες επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου – ως προς τον καταρτισμό της αποστολής – και η απόφασή του να συμπεριλάβει λιγότερους παίκτες σε σχέση με αυτούς που μπορούσε, έδειξε ότι υπάρχουν ένα γκρουπ παικτών από τους οποίους δεν είναι ικανοποιημένος. Εκτός αποστολής ήταν οι Διούδης, Γαλανόπουλος, Μπουσαΐντ πέραν του Μιγκέλ Αλφαρέλα που δεν υπολογίζεται.

Κατά τους προπονητές, η χρησιμοποίηση δύο διαφορετικών σχημάτων στη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου είναι κάτι εξαιρετικά σύνηθες. Φέτος, στους πρώτους τέσσερις αγώνες (λόγω και των τραυματισμών των Κουαμέ-Καντεβέρε) ο Άρης παρατάχθηκε με 4-2-3-1 και στον ρόλο του επιτελικού μέσου εναλλάχθηκαν οι Μανού Γκαρθία, Γένσεν και Γκαρέ. Ο πρώτος προβλέπεται να επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων (το αργότερο) στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αλλά η δική του παρουσία περισσότερο θα ωφελήσει τη δημιουργία παρά την ανασταλτική συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει ότι το σενάριο επιστροφής του Γένσεν στα… μέρη που έχει συνηθίσει να πατά μοιάζει ορατό. Εκτός κι αν ο Ντέλε Μπασίρου φτάσει στο σημείο να πείσει τον προπονητή του για την επιστροφή του στο αρχικό σχήμα.