Το Ανώτερο Δικαστήριο της Βαλένθια έκανε εν μέρει δεκτή την έφεση του επιθετικού του Άρη, μειώνοντας κατά 18 μήνες τη συνολική ποινή φυλάκισης.

Νέα εξέλιξη προέκυψε στη δικαστική υπόθεση του Ράφα Μιρ, καθώς το Ανώτερο Δικαστήριο της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια μείωσε από οκτώμισι σε επτά χρόνια τη συνολική ποινή φυλάκισης που είχε επιβληθεί στον Ισπανό επιθετικό του Άρη.

Το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την έφεση της υπεράσπισης του ποδοσφαιριστή κατά της πρωτόδικης απόφασης του περασμένου Ιουνίου, απαλλάσσοντάς τον από το αδίκημα της πρόκλησης βλάβης στην υγεία της παθούσας, για το οποίο του είχε επιβληθεί πρόσθετη ποινή 18 μηνών.

Αντιθέτως, απέρριψε στο σύνολό της την έφεση του Ράφα Μιρ ως προς το αδίκημα της σεξουαλικής επίθεσης, διατηρώντας ακέραιη την επταετή ποινή φυλάκισης. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, οι δικαστές έκριναν ότι οι σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία της παθούσας συνδέονταν άμεσα με την κύρια αξιόποινη πράξη και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτοτελούς ποινικής τιμωρίας.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ήταν λογική και εύλογη, απορρίπτοντας και τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί ασυνεπειών στις καταθέσεις της παθούσας και της δεύτερης γυναίκας που είχε επίσης υποστεί σεξουαλική επίθεση από τον έτερο καταδικασθέντα της υπόθεσης, Πάμπλο Χάρα.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας, η πλευρά του Ράφα Μιρ έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας (Tribunal Supremo). Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης, κατά την απόκτηση του Ράφα Μιρ το περασμένο καλοκαίρι, είχε φροντίσει να διασφαλίσει τα συμφέροντά του, συμπεριλαμβάνοντας ειδικό όρο στη συμφωνία με τον Ισπανό επιθετικό και ο οποίος αφορά τη δικαστική του διαμάχη.