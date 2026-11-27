Ο Ζερεμί Πετρίς δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι της Κυριακής (29/11), με τον Νοά Φαντιγκά να προορίζεται για το αρχικό σχήμα του Άρη.

Οι ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ζερεμί Πετρίς στον ώμο έδωσαν ουσιαστικά την απάντηση στο δίλημμα του Μιχάλη Γρηγορίου σχετικά με τον αγώνα στον οποίο θα εξέτιε την ποινή του ο Γάλλος δεξιός οπισθοφύλακας.

Ο Πετρίς συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στην Τρίπολη και, βάσει του προγράμματος που ακολουθεί, ο προπονητής του Άρη είχε να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων διαδοχικών ντέρμπι. Παρότι η αρχική του πρόθεση ήταν να διατηρήσει τον Γάλλο στις επιλογές του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, το πρόβλημα στον ώμο τον υποχρέωσε να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό του. Όπως προκύπτει από το ποινολόγιο που δημοσιοποίησε η Super League, ο Πετρίς δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο κυριακάτικο (29/11) ντέρμπι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επαναφέρει τον Νοά Φαντιγκά στο προσκήνιο, με τον Σενεγαλέζο να προορίζεται για το δεξί άκρο της άμυνας. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον ίδιο, δεδομένου ότι το προηγούμενο διάστημα είχε βρεθεί εκτός των επιλογών του Γρηγορίου, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, πριν επιστρέψει στο rotation και πάρει χρόνο συμμετοχής στην Τρίπολη.

Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα στη μεσαία γραμμή δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Η απουσία του Τομ Ντέλε-Μπασίρου είναι δεδομένη, ενώ οι πιθανότητες του Ούρος Ράτσιτς να τεθεί στη διάθεση του Γρηγορίου παραμένουν αρκετά περιορισμένες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Έλληνας τεχνικός καλείται να διαχειριστεί την απουσία ενός εκ των πλέον σταθερών ποδοσφαιριστών της ενδεκάδας του, έχοντας παράλληλα περιορισμένες επιλογές στον άξονα, στην αφετηρία μιας ιδιαίτερα απαιτητικής σειράς αγώνων.