Οι συζητήσεις του Άρη με τη Βάσκο ντα Γκάμα για την αγορά των δικαιωμάτων του Γκαρέ έχουν αρχίσει, με το οικονομικό σκέλος να καθορίζει την εξέλιξη της υπόθεσης.

Έναν μήνα πριν από την ολοκλήρωση του δανεισμού του Μπενχαμίν Γκαρέ, ο Άρης πέρασε στο επόμενο στάδιο: αυτό της διαχείρισης της υπόθεσης του Αργεντινού μεσοεπιθετικού και σύμφωνά με τις πληροφορίες, τα τελευταία 24ωρα άνοιξε ο κύκλος των διαπραγματεύσεων με τη Βάσκο ντα Γκάμα για την διαπραγμάτευση σχετικά με τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.

Η έναρξη των συζητήσεων αποτυπώνει τη διάθεση των «κιτρινόμαυρων» να διατηρήσουν τον 26χρονο ποδοσφαιριστή στο δυναμικό τους, όχι όμως απαραίτητα με τους οικονομικούς όρους που είχαν συμφωνηθεί κατά την παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού.

Βασική επιδίωξη του Άρη είναι η αισθητή μείωση του ποσού (σ.σ. περίπου 2,7 εκατ. ευρώ) που προβλέπεται στην οψιόν αγοράς, καθώς η συνολική οικονομική επιβάρυνση για την απόκτηση του Γκαρέ δεν περιορίζεται στην αποζημίωση της βραζιλιάνικης ομάδας, αλλά περιλαμβάνει και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, με τις ετήσιες απολαβές του να εκτιμάται ότι προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Στη διαπραγματευτική εξίσωση μπαίνει ασφαλώς και το γεγονός ότι ο Αργεντινός δεσμεύεται με τη Βάσκο για ακόμη έναν χρόνο, δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027, όπως επίσης και η θετική του διάθεση απέναντι στην προοπτική παραμονής του στη Θεσσαλονίκη, την οποία δεν έκρυψε στις πρόσφατες δηλώσεις του.

Η πρόθεση των ανθρώπων του Άρη είναι να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για τις απαιτήσεις της βραζιλιάνικης ομάδας μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ιδανικά δε να κλείσουν την υπόθεση πριν από τις 30 Δεκεμβρίου, όταν δηλαδή εκπνέει ο δανεισμός του.

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγωνιστική παρουσία του Γκαρέ στον απαιτητικό κύκλο αναμετρήσεων που ακολουθεί. Τα διαδοχικά ντέρμπι προσφέρουν στον Άρη ένα ακόμη σημαντικό δείγμα αξιολόγησης της επιρροής του Αργεντινού στο παιχνίδι της ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, οι «κιτρινόμαυροι» προετοιμάζουν και το εναλλακτικό τους πλάνο καθώς η αναζήτηση εξτρέμ ενόψει Ιανουαρίου έχει ήδη αρχίσει, με τα χαρακτηριστικά της μεταγραφικής στόχευσης να συναρτώνται σε σημαντικό βαθμό όμως με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον Γκαρέ.

