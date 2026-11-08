Το ντέρμπι του Φαλήρου και οι…παγίδες!

Το κυρίως πιάτο της 10ης αγωνιστικής στη Super League έχει σημαντικά παιχνίδια στην κούρσα κορυφής και… ντέρμπι.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (21:00), με τους Πειραιώτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να έχουν αήττητο σερί 10 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις μετά τη λευκή ισοπαλία στη Βρετάνη με τη Ρεν για το Europa League.

Σε αυτό το σερί περιλαμβάνονται πέντε συνεχόμενες νίκες για το πρωτάθλημα, με τελευταία την δραματική νίκη στη Λεωφόρο επί της Κηφισιάς (3-2) με τον Ολυμπιακό να θέλει να διατηρηθεί σε απόσταση βολής από την κορυφή (22 βαθμοί).

Ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι έχει 18 βαθμούς έχοντας επιστρέψει στα «τρίποντα» με το 2-1 επί του Αστέρα στην Τούμπα που διαμορφώθηκε από τον Μύθου λίγο πριν το τέλος και θέλει νίκη για να πλησιάσει την κορυφή. Τα δύο τελευταία ντέρμπι είχαν περάσει από το 1-1 και το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή είναι στο 2.65.

Νωρίτερα στο «Καυτανζόγλειο» ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός (24 βαθμοί) δοκιμάζεται απέναντι στον Ηρακλή (17:30) με την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει 7 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις μετά το 2-1 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Conference League.

Οι «πράσινοι» έχουν τρία σερί «τρίποντα» στο πρωτάθλημα και προέρχονται από τη νίκη επί της ΑΕΚ (2-0), ενώ ο «γηραιός» του Βάλτερ Ματσάρι (10 βαθμοί) έχει τρία σερί ματς χωρίς νίκη μετά το 1-1 με την Καλαμάτα. Τα τέσσερα εκτός έδρας ματς του «τριφυλλιού» στο πρωτάθλημα έμειναν στο N/G που είναι στο 1.83.

Όσο για την ΑΕΚ (17 βαθμοί) περιμένει τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια (17:00) για να επιστρέψει στα «τρίποντα» και να μη χάσει κι άλλο έδαφος, όντας στο -7 από την πρώτη θέση με αγώνα λιγότερο.

Οι «κιτρινόμαυροι» έρχονται από ένα μυθικό ματς με τη Ρεάλ για το Champions League όπου άγγιξαν το όνειρο της νίκης καθώς προηγήθηκαν δις (1-0, 2-1) αλλά «λύγισαν» στο τέλος (2-3) και θέλουν να επαναλάβουν μία κυριαρχική εμφάνιση στο «σπίτι» τους όπου μετρούν 4/4 νίκες με συνολικό σκορ 17-0.

Οι Βοιωτοί του Ηλία Χαραλάμπους έσπασαν το ρόδι την προηγούμενη αγωνιστική σε γκολ και νίκες, με το 3-0 επί του Άρη (6 βαθμοί) κι έχουν σκοράρει μόλις μία φορά απέναντι στην «Ένωση» στα 14 τελευταία παιχνίδια, στο μοναδικό που πήραν αποτέλεσμα (1-1). Στο 1.76 η νίκη της ΑΕΚ με ανέπαφη εστία.

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