Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και το ματς ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΠΑΟΚ για τη Volley League.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 11:00 για να σας μεταφέρει όλα τα νέα από όσα είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακό.

Αμέσως μετά, στις 13:30, οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν όσα έγιναν στις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής της Super League, ενώ στη συνέχεια σειρά έχει το Q&A του Παναθηναϊκού, που διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Τέλος, στις 18:30 ακολουθεί το Gazzetta Magazino με ζωντανές συνδέσεις και σχολιασμό για ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας