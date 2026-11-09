Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, οι Galacticos και το Gazzetta Magazino στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 11:00 για να σας μεταφέρει όλα τα νέα από όσα είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακό.
Αμέσως μετά, στις 13:30, οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν όσα έγιναν στις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής της Super League, ενώ στη συνέχεια σειρά έχει το Q&A του Παναθηναϊκού, που διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.
Τέλος, στις 18:30 ακολουθεί το Gazzetta Magazino με ζωντανές συνδέσεις και σχολιασμό για ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (11:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (13:30, Gazzetta Youtube)
- Q&A (15:45, Gazzetta Youtube)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta Magazino)
- Καλαμάτα 80 - ΠΑΟΚ Volley League (19:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡΤ2)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.