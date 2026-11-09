Ολυμπιακός: Η πρώτη εικόνα για τον Έσε
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Για κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο του Σαντιάγκο Έσε μιλούν οι πρώτες πληροφορίες.
Ο Έσε έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Έφυγε δε κουτσαίνοντας προς τα αποδυτήρια. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατό του. Τη Δευτέρα ο χαφ του Ολυμπιακού θα κάνει μαγνητική και θα φανεί επακριβώς το τι έχει.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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