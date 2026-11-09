Για κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο του Σαντιάγκο Έσε μιλούν οι πρώτες πληροφορίες.

Ο Έσε έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Έφυγε δε κουτσαίνοντας προς τα αποδυτήρια. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατό του. Τη Δευτέρα ο χαφ του Ολυμπιακού θα κάνει μαγνητική και θα φανεί επακριβώς το τι έχει.