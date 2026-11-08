Αλγκουαθίλ για Έσε: «Θα περιμένουμε τις εξετάσεις, τα πράγματα δεν φαίνονται θετικά»

Ο Ισπανός προπονητής ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Σαντιάγκο Έσε.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην απάντησή του για τον Έσε, τον έμπειρο χαφ της ομάδας του Ολυμπιακού επισήμανε ότι «δεν θέλουμε να προτρέξουμε. Θα περιμένουμε τις εξετάσεις. Η αλήθεια είναι ότι η όψη δεν είναι καλή και τα πράγματα δεν φαίνονται να είναι θετικά».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού:

- Τι δεν πήγε καλά για τον Ολυμπιακό και δεν πήρε τη νίκη;

Καταρχήν θα έπρεπε να είχαμε υλοποίηση και να ήμασταν πιο αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που είχαμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, το γκολ. Είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν είχαμε ευστοχία. Κάναμε το δύσκολο, να βάλουμε γκολ και να προηγηθούμε, αλλά χαρίσαμε ένα εύκολο γκολ στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Κυρίως αυτό που μας κόστισε, παρά το γεγονός ότι είχαμε πάλι ευκαιρίες μετά το 1-1, ήταν ότι δεν ήμασταν αποτελεσματικοί.

- Υπάρχει κάτι για τον τραυματισμό του Έσε;

Δε θέλουμε να προτρέξουμε, θέλουμε πρώτα να δούμε τις ιατρικές εξετάσεις, αλλά η πρώτη εκτίμηση δε φαίνεται να είναι καλή.

- Ένα σχόλιο για τον κόσμο ο οποίος παρά την ισοπαλία χειροκρότησε και φώναξε «πρωτάθλημα ξανά».

Θέλουμε μία ακόμη φορά να τους ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους μας. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε και αυτό μας δίνει την αίσθηση της ήττας, αλλά είναι στο πλευρό μας όπως κάνουν πάντα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Θέλουμε να τους πούμε ότι δε θα σταματήσουμε να προσπαθούμε. Προερχόμαστε από έναν καλό μήνα με θετικά αποτελέσματα και θα προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε μετά τη διακοπή. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τον βαθμό της ισοπαλίας, τους ευχαριστούμε για τη στήριξη και θέλουμε να τους πούμε πως θα προσπαθήσουμε σε όλες τις διοργανώσεις να δίνουμε τα πάντα. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη ζωή μας παίκτες και τεχνικό τιμ, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις.

- Υπήρξε κάποια χαλάρωση πιστεύετε μετά το προβάδισμα της ομάδας σας, με τον τρόπο που δέχτηκε την ισοφάριση;

Ήταν ένα λάθος και δεν έπρεπε να συμβεί. Στο ποδόσφαιρο γίνονται τα λάθη, όμως τώρα ήταν αυτό το οποίο μας κόστισε βαθμούς. Προσπαθήσαμε πολύ να προηγηθούμε, το αξίζαμε και το καταφέραμε, αλλά χαρίσαμε ένα εύκολο γκολ. Ελπίζουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί στη συνέχεια για να μη χάσουμε ξανά βαθμούς με αυτόν τον τρόπο.