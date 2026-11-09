Ο Κουτσιαύτης σχολίασε τις αποφάσεις του διαιτησή στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός 2-1.

Στην εκπομπή Grande League του Open ο παλαίμαχος διαιτητής Αριστομένης Κουτσιαύτης μίλησε για τη διαιτησία του Μόσχου στο ματς της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.

Ο Κουτσιαύτης στάθηκε σε ένα τράβηγμα στον Μουκουντί, λέγοντας ότι η μπάλα πήγε μακριά από το σημείο κι αυτό έπαιξε ρόλο στο να μην δοθεί πέναλτι.

Για το κερδισμένο πέναλτι της ΑΕΚ, σχολίασε ότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του παίκτη της Ένωσης...

Όσο για τη φάση στο 92', τόνισε ότι υπάρχει πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού στη μονομαχία του Μάγερ με τον Ποπέσκου...