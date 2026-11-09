ΑΕΚ - Λεβαδειακός 2-1: Το σχόλιο του Κουτσιαύτη για τις επίμαχες φάσεις

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ΑΕΚ - Λεβαδειακός 2-1: Το σχόλιο του Κουτσιαύτη για τις επίμαχες φάσεις

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Ο Κουτσιαύτης σχολίασε τις αποφάσεις του διαιτησή στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός 2-1.

Στην εκπομπή Grande League του Open ο παλαίμαχος διαιτητής Αριστομένης Κουτσιαύτης μίλησε για τη διαιτησία του Μόσχου στο ματς της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.

Ο Κουτσιαύτης στάθηκε σε ένα τράβηγμα στον Μουκουντί, λέγοντας ότι η μπάλα πήγε μακριά από το σημείο κι αυτό έπαιξε ρόλο στο να μην δοθεί πέναλτι.

Για το κερδισμένο πέναλτι της ΑΕΚ, σχολίασε ότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του παίκτη της Ένωσης...

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Όσο για τη φάση στο 92', τόνισε ότι υπάρχει πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού στη μονομαχία του Μάγερ με τον Ποπέσκου...

 

@Photo credits: INTIME
     

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