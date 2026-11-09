Λίσι: «Είχαμε ευκαρίες να νικήσουμε, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι»

Ο Αλέσιο Λίσι έκανε την τοποθέτησή του σε ότι έχει να κάνει με το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (1-1) και στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

Ο Λίσι, τεχνικός του ΠΑΟΚ, επισήμανε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου μετά το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (1-1): «Φυσικά είχαμε ευκαιρίες να νικήσουμε. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο. Ναι ήταν πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα για να δοθεί μία συνέχεια.

Γιατί όπως είπατε και εσείς υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας που είναι πολύ σημαντικός. Δείξαμε προσωπικότητα και χαρακτήρα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν μπορούσε να φύγει νικητής ο ΠΑΟΚ: «Ναι είχαμε ευκαιρίες για να νικήσουμε. Γενικότερα ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Θέλαμε παραπάνω αλλά πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα».

Για την ψυχολογία που ανέκτησε μία ομάδα εν μέσω... χτισίματος: «Πιστεύω ότι ήταν σημαντικό το αποτέλεσμα για να δοθεί συνέχεια μετά τα δύο θετικά αποτελέσματα και τις εμφανίσεις μας. Γιατί όπως είπατε υπάρχει και η ψυχολογία που είναι σημαντική. Δείξαμε ότι αναπτυσσόμαστε και δείξαμε προσωπικότητα και χαρακτήρα».

Για την... απόσταση από την κορυφή, ποιοι είναι πλέον οι στόχοι της ομάδας: «Ο στόχος συνεχίζει να είναι η ομάδα ψηλά στη βαθμολογία και να κερδίσουμε το Πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα. Δεν είμαστε πίσω στη βαθμολογία λόγω της σημερινής ισοπαλίας, αλλά από άλλα στραβά αποτελέσματα, κυρίως αυτό με την Καλαμάτα. Είμαστε υπό 'κατασκευή' τώρα, αυτό αφορά εμάς και όχι τους άλλους. Οπότε... πληρώνουμε αυτό το πράγμα βαθμολογικά. Περιμένουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε αυτούς τους χαμένους βαθμούς».

Για το αν είναι η ομάδα σε καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με την προηγούμενη διακοπή και που θα δουλέψει ενόψει επανέναρξης: «Ρεαλιστικά στην πρώτη διακοπή είχαμε πάει με τρεις συνεχόμενες νίκες. Ήμασταν σε πολύ καλό σημείο, αλλά με πολύ σημαντικούς τραυματισμούς στο τελευταίο παιχνίδι. Τώρα πιστεύω ότι ξεκινήσαμε χειρότερα, αλλά σιγά σιγά βελτιωθήκαμε και τελειώσαμε καλά. Όπως και στην πρώτη διακοπή έχουμε χάσει πολλούς παίκτες, οπότε δεν μπορούμε να δουλέψουμε τα πράγματα που θέλαμε».