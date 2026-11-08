Ολυμπιακός- ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Αλέσιο Λίσι
Ούτε με την ανακοίνωση της ενδεκάδας δεν απαντήθηκαν όσα ερωτηματικά υπήρχαν για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ . Με Αλέσιο Λίσι να ανακοινώνει την ενδεκάδα για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και φαίνεται να επιλέγει ίδιο σχηματισμό με τον Ελουστόντο στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Ζαφείρη μπροστά από τον Γιαννούλη. Εκτός και αν ο Ισπανός είναι λειτουργεί ως τρίτος στόπερ με τον Ζαφείρη στον άξονα και τους Γιαννούλη και Ζίβκοβιτς να καλύπτουν ως φουλ μπακ τις δυο πλευρές.
Κατά τα άλλα κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Μοναστηρλής, θέση στην ενδεκάδα έχουν Χατζηδιάκος και Ντιέγκο Κόστα στα στόπερ, με τον Γιαννούλη αριστερά. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς κινείται στη δεξιά πτέρυγα, ο Ζαφείρης λογικά στην αριστερή, ενώ στον άξονα δεσπόζει το δίδυμο των Γιάκιτς και Σανταμαρία.
Στην γραμμή κρούσης, το δίδυμο των Εντιαγέ και Μπάνζα επωμίζεται το βάρος της επίθεσης, με τον Λίσι να εμπιστεύεται τους έμπειρους παίκτες του ρόστερ για το διπλό στο Φάληρο.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». #PreGame #OLYPAOK #StoiximanSuperLeague #NewEra #VaragonsConstructions https://t.co/m7wiq08bSZ— PAOK FC (@PAOK_FC) November 8, 2026
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