Με αλλαγές σε θέσεις των παικτών του παρατάσει την ομάδα του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Αλέσιο Λίσι για να καλύψει το κενό του Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας του

Ούτε με την ανακοίνωση της ενδεκάδας δεν απαντήθηκαν όσα ερωτηματικά υπήρχαν για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ . Με Αλέσιο Λίσι να ανακοινώνει την ενδεκάδα για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και φαίνεται να επιλέγει ίδιο σχηματισμό με τον Ελουστόντο στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Ζαφείρη μπροστά από τον Γιαννούλη. Εκτός και αν ο Ισπανός είναι λειτουργεί ως τρίτος στόπερ με τον Ζαφείρη στον άξονα και τους Γιαννούλη και Ζίβκοβιτς να καλύπτουν ως φουλ μπακ τις δυο πλευρές.

Κατά τα άλλα κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Μοναστηρλής, θέση στην ενδεκάδα έχουν Χατζηδιάκος και Ντιέγκο Κόστα στα στόπερ, με τον Γιαννούλη αριστερά. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς κινείται στη δεξιά πτέρυγα, ο Ζαφείρης λογικά στην αριστερή, ενώ στον άξονα δεσπόζει το δίδυμο των Γιάκιτς και Σανταμαρία.

Στην γραμμή κρούσης, το δίδυμο των Εντιαγέ και Μπάνζα επωμίζεται το βάρος της επίθεσης, με τον Λίσι να εμπιστεύεται τους έμπειρους παίκτες του ρόστερ για το διπλό στο Φάληρο.

