Ολυμπιακός: Οι 11 του Αλγκουαθίλ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η διάταξη των Ερυθρόλευκων για αυτό το ντέρμπι στο Φάληρο (που έχει μέσα τους Ρόκα και Μάριους): Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Σάλιακα, Πιρόλα, Ρέτσο και Τικνιζάν. Κέντρο με Φρόιλερ και Έσε και τριάδα με Ζότα, Τσικίνιο και Ρόκα πίσω από τον φορ Μάριους.
Ο πάγκος: Πόποβιτς, Σμαϊλοβιτς, ,Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Πέντερσεν, Γκονζάλες και Μπρούνο
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