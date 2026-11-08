Ο Βάσκος τεχνικός, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, πήρε τις αποφάσεις του για τον καταρτισμό της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η διάταξη των Ερυθρόλευκων για αυτό το ντέρμπι στο Φάληρο (που έχει μέσα τους Ρόκα και Μάριους): Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Σάλιακα, Πιρόλα, Ρέτσο και Τικνιζάν. Κέντρο με Φρόιλερ και Έσε και τριάδα με Ζότα, Τσικίνιο και Ρόκα πίσω από τον φορ Μάριους.

Ο πάγκος: Πόποβιτς, Σμαϊλοβιτς, ,Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Πέντερσεν, Γκονζάλες και Μπρούνο